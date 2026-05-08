Jadrolinija privremeno ukida liniju Split - Ancona, otkazano 15 putovanja

Jadrolinija će od 13. svibnja do 2. srpnja 2026. privremeno obustaviti promet na međunarodnoj liniji Split – Ancona, zbog čega će biti otkazano ukupno 15 planiranih putovanja. Linije Split – Bari i Dubrovnik – Bari nastavljaju prometovati prema postojećem redu plovidbe.

Iz Jadrolinije pojašnjavaju kako je odluka donesena zbog značajnog povećanja operativnih troškova, ponajprije cijena goriva, ali i izazova u opskrbnim lancima. Ističu kako je cilj privremene prilagodbe racionalizacija poslovanja i usklađivanje opsega plovidbe s trenutačnim tržišnim okolnostima.

Naglašavaju i da im prioritet ostaje održavanje redovite i pouzdane povezanosti hrvatskih otoka s kopnom, što je od ključne važnosti za svakodnevni život otočnog stanovništva.

Svim putnicima čije su plovidbe otkazane bit će omogućen povrat novca, a iz Jadrolinije zahvaljuju na razumijevanju.