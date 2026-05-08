Oprez prije klika: U četiri odvojena događaja građani oštećeni za više od 6 tisuća eura 

U proteklih nekoliko dana zaprimili smo prijave građana koji su računalnim prijevarama ostali bez raznih iznosa novca. Prijavljene su nam računalne prijevare identičnog načina počinjenja kaznenog djela.

Oštećeni su na svoj mobilni uređaj dobili SMS poruke u kojima se navodi da će pristup aplikaciji njihove banke biti blokiran ili ga je potrebno ažurirati preko poveznice koja se nalazi u poruci. Nakon što su klikom na poveznicu unijeli svoje osobne i bankovne podatke, svi su pregledom aplikacije internetskog bankarstava uočili da je s njihovih računa isplaćen novac. Utvrđeno je da se radi o lažnim poveznicama OTP banke. U četiri odvojena slučaja građani su nakon neovlaštenih transakcija oštećeni za preko 6 000 eura.

Na okolnosti zaprimljenih prijava, provodi se kriminalističko istraživanje.

Još jednom pozivamo građane na oprez te ih upozoravamo da svoje osobne podatke, podatke s bankovnih kartica, podatke za pristup mobilnom ili internetskom bankarstvu, kao ni podatke za autorizaciju transakcija ne ostavljaju nepoznatim osobama niti na neprovjerenim internetskim stranicama. Također, građane upozoravamo da ne instaliraju ne provjerene aplikacije i da u koliko imaju dvojbe u autentičnost aplikacije kontaktiraju banku.

Informacije i dodatne savjete za računalne ali i druge oblike prijevara i kako se od njih zaštititi, možete pronaći na stranici PU splitsko-dalmatinske Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?