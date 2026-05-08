Više ulja uz bolju kvalitetu: može li PEF tehnologija promijeniti preradu maslina?

U suvremenom maslinarstvu, gdje razlike u kvaliteti i randmanu često odlučuju tržišni uspjeh, sve se više pažnje posvećuje inovativnim tehnologijama prerade. Jedna od njih je i tzv. PEF tehnologija (Pulsed Electric Field), koju razvija švedska tvrtka OptiCept, a koja obećava ono što svaki uljar želi: više ulja uz očuvanu ili čak poboljšanu kvalitetu.

Što je zapravo PEF i kako djeluje?

PEF (pulsno električno polje) temelji se na kratkim električnim impulsima koji se primjenjuju na maslinovu pastu neposredno prije ili tijekom miješanja. Ti impulsi privremeno destabiliziraju stanične membrane u tkivu ploda, čime se olakšava oslobađanje ulja i bioaktivnih spojeva.

Za razliku od klasičnih mehaničkih postupaka, ovdje se ne radi o dodatnom zagrijavanju ili agresivnoj obradi, nego o fizikalnom procesu koji djeluje na mikrorazini stanica.

Ključne prednosti u praksi

Prema dostupnim istraživanjima i iskustvima uljara koji su već uveli ovu tehnologiju, PEF donosi nekoliko važnih prednosti:

Povećanje randmana ulja – u prosjeku od 5 do 15 %, ovisno o sorti i zrelosti ploda

Kraće vrijeme miješanja – što smanjuje oksidativne procese

Viši sadržaj fenolnih spojeva – važnih za stabilnost i zdravstvenu vrijednost ulja

Bolji aromatski profil – izraženija voćnost i svježina

Energetska učinkovitost – optimizacija procesa uz manju potrošnju resursa

Kvaliteta pod povećalom

Posebno je zanimljivo da PEF tehnologija ne ide na štetu kvalitete – naprotiv. U uvjetima kada se miješanje često mora kompromisno produžavati kako bi se dobio veći randman, PEF omogućuje kraći i kontroliraniji proces, uz zadržavanje niskih temperatura.

To je osobito važno za proizvođače koji ciljaju na ekstra djevičanska ulja visoke kategorije, gdje su fenoli, svježina i stabilnost ključni parametri.

Iako tehnologija još nije široko rasprostranjena u Hrvatskoj, pitanje njezine primjene sve je aktualnije. Investicija nije zanemariva, ali za veće uljare ili moderne udruge može predstavljati konkurentsku prednost, osobito u godinama slabijeg uroda kada je svaki postotak randmana važan.

Za manje proizvođače realniji model može biti prerada u uljarama koje već raspolažu takvom opremom.

