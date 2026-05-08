Splitska udruga Caspera organizira predavanje povodom Dana borbe protiv raka jajnika

Splitska udruga Caspera povodom Dana borbe protiv raka jajnika organizira posebno stručno predavanje i razgovor pod nazivom "Most preko nemirnih voda: karcinom jajnika". Susret će se održati u ponedjeljak, 11. svibnja 2026. godine, u Hotelu Marvie u Splitu, s početkom u 17 sati.

Kako su poručili iz udruge, iako među Splićanima ovih dana vlada blagdansko ozračje povodom proslave svetog Duje, žele skrenuti pozornost i na važan zdravstveni datum koji se obilježava odmah nakon toga.

Predavanje o simptomima, dijagnostici i liječenju

Program će biti posvećen ženama, njihovim iskustvima, pitanjima i razumijevanju koje nastaje, kako ističu iz Caspere, "kada medicina i stvarni život sjednu za isti stol".

Stručno predavanje održat će doc. dr. sc. Zdravko Odak, dr. med., specijalist ginekologije i porodništva te subspecijalist ginekološke onkologije. Govorit će o važnim temama vezanima uz rak jajnika, od simptoma, dijagnostike i liječenja do važnosti pravovremenog reagiranja i podrške ženama tijekom procesa liječenja.

Otvoreni razgovor s publikom

Drugi dio susreta bit će posvećen otvorenom i interaktivnom razgovoru s publikom. Vodit će ga dr. Viviana Matulić, specijalistica ginekologije i porodništva te subspecijalizantica ginekološke onkologije.

Posjetitelji će imati priliku postavljati pitanja, podijeliti svoja iskustva i razgovarati o temama koje često ostaju nedovoljno otvorene u javnosti.

"Iza svake dijagnoze postoji žena. Iza svakog liječenja – priča. A upravo kroz dijalog možemo širiti perspektive, rušiti tišinu i stvarati više empatije, znanja i podrške", poručuju iz udruge Caspera.

Predavanje i druženje održat će se u ponedjeljak, 11. svibnja 2026. godine, u 17 sati u Hotelu Marvie u Splitu.