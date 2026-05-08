Peršić najavio borbu oko rušenja objekata na Marjanu, pa žestoko prozvao Marinića: "Halucinira. Ovo je još jedna naša pobjeda"

Ivan Peršić, predsjednik Udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu, na jutrošnjoj konferenciji za medije otkrio je da je Visoki upravni sud Republike Hrvatske ukinuo zaključak o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan iz 2020. godine, koji je donio tadašnji splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Prema Peršićevim riječima, sud je zaključak ukinuo jer ga je donijelo nenadležno tijelo.

"Visoki upravni sud odlučio je ukinuti zaključak o korištenju prometnica u dijelu Park-šume Marjan iz 2020. godine, a to je zaključak koji je donio tadašnji gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Visoki upravni sud ga je ukinuo jer je zaključak donijelo nenadležno tijelo. To je još jedna naša pobjeda u ovom trenutku. Dokaz je to da se na Marjanu nezakonito ograničava promet nama vlasnicima", kazao je Peršić.

"Prema našem tumačenju, na snazi je Baldasarov zaključak"

Peršić je istaknuo da se, prema tumačenju Udruge, nakon ukidanja Oparina zaključka ponovno primjenjuje raniji akt iz 2014. godine, donesen u mandatu tadašnjeg gradonačelnika Ive Baldasara.

"Važno je istaknuti da je Visoki upravni sud ukinuo i odluku nekadašnjeg gradonačelnika Grada Splita Ivice Puljka iz 2025. godine. Na snazi je, prema našem tumačenju, zaključak Ive Baldasara, nekadašnjeg gradonačelnika, ali to je iz 2014. godine. Vraćamo se unatrag, a ovaj Baldasarov zaključak je bolji od Oparinog", rekao je Peršić.

Dodao je kako ne vjeruje da će se stanje na Marjanu zbog toga bitno promijeniti.

"Ne vjerujemo da će se išta značajno promijeniti na Marjanu", poručio je.

Govorio i o najavljenim inspekcijama i rušenjima

Peršić se osvrnuo i na pitanje objekata na Marjanu te najavljeni dolazak inspekcija.

"Od sadašnjeg gradonačelnika Tomislava Šute, u vidu rušenja objekata, još nismo dobili nikakve informacije. Najavljeno je da od ponedjeljka dolazi inspekcija. Par vlasnika nekretnina na Marjanu dobilo je odgodu izvršenja dok se riješi ocjena zakonitosti po pitanju splitskog GUP-a, tako da je nejasno zašto se nekome drugome to nije uvažilo", rekao je. Naglasio je da se Udruga nada kako će građevinska inspekcija uvažiti sve okolnosti prije eventualnog izvršenja.

"Nadamo se da će građevinska inspekcija uvažiti sve uvjete te da neće ići u izvršenje, makar dok se ne riješi pitanje zakonitosti. Ne znam zašto se nekome odgađa izvršenje, a nekome ne. Zahtjevi su od početka bili isti. To su sve barake, nema tu vila s bazenima", kazao je Peršić.

"Pozvat ćemo medije na parcele"

Predsjednik Udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu najavio je da će od građevinske inspekcije tražiti svu dokumentaciju.

"Upozorit ćemo još jednom sve, tražit ćemo od građevinske inspekcije sve papire. Ne možemo tu raditi kako hoćemo i što želimo. Pozvat ćemo medije i pozvat ćemo vas na parcele, da vidite s dva metra što se ljudima ruši i što se radi", poručio je Peršić.

Peršić se osvrnuo i na sinoćnju objavu Društva Marjan, čiji je predsjednik Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra u Gradskom vijeću Grada Splita i dugogodišnji aktivist za Marjan. U objavi pod naslovom "Dvostruki standardi Ministarstva zaštite okoliša i halucinacije Srđana Marinića", Peršić je ustvrdio da Marinić pogrešno tumači posljedice odluke Visokog upravnog suda. "Na Marjanu ništa nova. Srđan Marinić opet halucinira. Ovaj put malo jače nego inače", napisao je Peršić.

Posebno se osvrnuo na tvrdnju da nakon ukidanja Oparina zaključka iza rampi na Marjanu više ne može nitko osim hitnih službi.

"Potpuno je netočna tvrdnja da sada kad je Oparin zaključak ukinut, nitko osim hitnih službi ne može iza rampi. Ukidanjem nezakonitog Oparinog akta ne nastaje nikakva pravna praznina, jer se, po mišljenju naše udruge, ponovno primjenjuje raniji akt iz 2014. godine, donesen u mandatu Ive Baldasara, koji je već regulirao prometovanje na Marjanu", naveo je Peršić. Peršić smatra da činjenica da je već drugi akt o prometovanju pao na Visokom upravnom sudu pokazuje ozbiljne probleme u načinu upravljanja ovim pitanjem. "Upravo činjenica da je već drugi akt o prometovanju pao na Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske pokazuje koliko je cijeli sustav godinama vođen pravno traljavo i politički, umjesto zakonito i stručno", istaknuo je.

Postupak oko GUP-a, tvrdi Peršić, i dalje je aktivan

Peršić je komentirao i pitanje splitskog GUP-a, navodeći da se odluke na koje se poziva Društvo Marjan ne odnose na postupak Udruge Vlasnici zemljišta na Marjanu. "Odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske koje su odbijene, a na koje se Društvo Marjan poziva, nemaju nikakve veze s našim postupkom ocjene zakonitosti GUP-a Grada Splita u dijelu koji se odnosi na Park-šumu Marjan. Radi se o drugim predmetima i drugim podnositeljima, pa je potpuno netočno javnosti to predstavljati kao poraz naše pravne argumentacije", poručio je.

Dodao je da je postupak Udruge i dalje u tijeku.

"Naš postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske i dalje je aktivan. On se odnosi upravo na zakonitost GUP-a u dijelu koji se odnosi na Marjan, odnosno na činjenicu da akt iz 1988. godine ne može biti valjana pravna podloga za planiranje šume i javnog prostora na privatnom poljoprivrednom zemljištu", naveo je Peršić.

Peršić poručuje da eventualna sudska odluka, kakva god bila, neće značiti kraj borbe vlasnika zemljišta. "Ako naš zahtjev pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske jednoga dana bude usvojen ili odbijen, to nije ni približno kraj naše borbe. Naš problem nije nastao jučer, niti će nestati jednom sudskom odlukom. Radi se o desetljećima pogrešnog planiranja, ignoriranja stvarnog stanja na terenu i pokušaja da se stoljetni poljoprivredni krajolik administrativno proglasi šumom", napisao je.

Prozvao Ministarstvo zbog obuhvata Park-šume

Peršić je otvorio i pitanje obuhvata Park-šume Marjan na Bioportalu, tvrdeći da je Ministarstvo zaštite okoliša iz zaštićenog područja izbacilo lučice i vojarnu. "Možda bi se gospodin Marinić trebao pozabaviti jednim puno zanimljivijim pitanjem: zašto je Ministarstvo zaštite okoliša na Bioportalu de facto smanjilo obuhvat Park-šume Marjan izbacivanjem lučica i vojarne iz zaštićenog područja?", upitao je Peršić.

Dodao je da je Ministarstvu poslan upit. "Temeljem kojeg akta i temeljem zahtjeva kojeg tijela je Ministarstvo to napravilo? Poslali smo im upit. Čekamo odgovor", naveo je.

Peršić smatra da se u slučaju Marjana primjenjuju dvostruki standardi. "Obrazloženje je očito — ti se prostori ne koriste kao park-šuma. Zanimljivo je da se ni naše poljoprivredne površine na južnim padinama Marjana ne koriste kao park-šuma. Ali njih Ministarstvo nije maknulo iz obuhvata. Dakle, za jedne vrijede jedna pravila, a za druge druga", poručio je. Na kraju je zaključio kako, prema njegovu mišljenju, slučaj Marjan pokazuje da se ne radi samo o pravnom, nego i o političkom pitanju.

"I onda nam netko govori da ovdje nema politike, manipulacije i prevare", zaključio je Peršić.