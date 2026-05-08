Mladić iz Sinja odbio test na droge pa vrijeđao policiju po grupama

Policija je u Sinju zaustavila 21-godišnjeg vozača Audija koji je odbio testiranje na droge, a kod njega je pronađena i marihuana. Sud mu je nakon uhićenja odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Kako je izvijestila policija, 21-godišnjak je zaustavljen u utorak oko 19.35 sati na području Sinja. Odbio je zahtjev policijskih službenika da se podvrgne testiranju na droge, kao i liječničkom pregledu radi analize.

Policija je od njega oduzela 5,95 grama marihuane, a vozač je isključen iz prometa, uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je tijekom travnja i svibnja putem društvene aplikacije u grupi dostupnoj većem broju ljudi vrijeđao policijske službenike i omalovažavao njihov rad.

Iz policije navode kako je riječ o višestrukom ponavljaču prekršaja koji je već četiri puta pravomoćno kažnjavan zbog sličnih djela, uključujući odbijanje testiranja na droge i posjedovanje droge.

U žurnom postupku priveden je na sud zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je predložila kaznu zatvora od 60 dana, jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima B kategorije te trajno oduzimanje vozila.

“S obzirom na njegovu raniju prijavljivanost, količinu kriminalnog djela i prometnu nedisciplinu, sud mu je odredio zadržavanje”, naveli su iz policije.