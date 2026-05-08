Najmanje troje mrtvih nakon erupcije vulkana, traje potraga za turistima

Najmanje tri osobe poginule su, a 20 ih se vodi kao nestalo nakon snažne erupcije vulkana Mount Dukono u Indoneziji.

Vulkan je jutros izbacio pepeo i dim čak deset kilometara u visinu, nakon čega su spasilačke ekipe pokrenule veliku potragu za nestalim planinarima.

Policija je potvrdila da su među poginulima dva strana državljanina i jedan lokalni stanovnik, dok je najmanje pet osoba ozlijeđeno.

Među 20 nestalih nalazi se i devet turista. Načelnik policije Sjeverne Halmahere Erlichson Pasaribu izjavio je kako su planinari krenuli na uspon unatoč zabrani penjanja na vulkan.

Na teren su poslane desetine pripadnika spasilačkih službi i policije koji tragaju za osobama zarobljenima nakon erupcije.

Šef lokalne spasilačke službe Iwan Ramdani rekao je da su među nestalima državljani Singapura, dok su ostali Indonežani.

Vlasti su upozorile stanovnike da izbjegavaju područje u radijusu od četiri kilometra od kratera zbog opasnosti od novih erupcija i vulkanskog pepela.

Today, a powerful eruption struck Mount Dukono in North Maluku Province, Indonesia, sending an ash column about 10,000 meters (±11,087 ft above sea level) into the sky amid intense volcanic activity. (May 8, 2026 🇮🇩)