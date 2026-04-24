Na čelo važne splitske gradske tvrtke dolazi član Kerumove stranke? Uskoro bi trebao biti imenovan, bio je županijski vijećnik, a radio je i u VIK-u

Toni Jurišić Sokić trebao bi uskoro biti imenovan novim direktorom gradske tvrtke Žnjan d.o.o., doznajemo iz pouzdanih izvora. Riječ je o važnoj splitskoj gradskoj tvrtki u vlasništvu Grada Splita, a odluka o imenovanju direktora u nadležnosti je Skupštine društva, odnosno gradonačelnika Grada Splita.

Prema informacijama kojima raspolažemo, Jurišić Sokić trebao bi preuzeti čelnu funkciju u Žnjanu d.o.o., a njegovo imenovanje očekuje se uskoro. Važno je naglasiti da odluku o imenovanju direktora ove gradske tvrtke ne donosi Nadzorni odbor, nego Skupština društva. Budući da je Žnjan d.o.o. u vlasništvu Grada Splita, funkciju Skupštine društva obavlja gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta.

Odluka u rukama Grada Splita

Kako se navodi i na službenim stranicama tvrtke Žnjan d.o.o., riječ je o gradskom poduzeću u vlasništvu Grada Splita, a direktora i Nadzorni odbor imenuje Skupština društva, odnosno gradonačelnik.

Drugim riječima, prema trenutačnom ustroju, Skupštinu Žnjana d.o.o. predstavlja gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta. Prema našim informacijama, važnu ulogu u ovom procesu imat će i Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita. Na čelu Nadzornog odbora donedavno se nalazio predsjednik HGS-a Željko Kerum, koji se povukao s te pozicije nakon velikog pritiska javnosti povezanog s prometnom nesrećom i kasnijim pravosudnim epilogom. Na njegovo mjesto došla je njegova stranačka kolegica, gradska vijećnica HGS-a Lidija Bekavac.

Ipak, imenovanje direktora Žnjana d.o.o. nije u nadležnosti Nadzornog odbora, nego Skupštine društva.

Ciprijan otišao nakon više od četiri godine

Podsjetimo, s funkcije direktora Žnjana d.o.o. nedavno se oprostio Marijan Ciprijan. Ciprijan je na čelu ove gradske tvrtke bio nešto više od četiri godine, a na tu je poziciju imenovan u vrijeme mandata tadašnjeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

U trenutku dolaska na čelnu funkciju vodio je tvrtku Splitska obala, koja je krajem 2024. godine pripojena tvrtki Žnjan d.o.o. Time je Splitska obala prestala postojati kao zasebna pravna osoba, dok je Ciprijan nastavio upravljati objedinjenom tvrtkom.

Tko je Toni Jurišić Sokić?

Toni Jurišić Sokić mladi je kadar Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma. U prošlom mandatu bio je dio Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a na pretprošlim lokalnim izborima bio je kandidat HGS-a za župana Splitsko-dalmatinske županije. Rođen je 7. svibnja 1986. godine, a po struci je magistar inženjer informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Radio je u splitskoj gradskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija, gdje je obnašao dužnost voditelja Sektora informatičkih tehnologija. U javnosti je poznat i kao uspješan kvizaš, a mediji su ga ranije opisivali upravo kroz taj angažman.

