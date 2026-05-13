Nova prijevara u Dalmaciji: Dvojici muškaraca lažnim SMS-ovima ispraznili račune

Policijski službenici Policijske postaje Drniš zaprimili su dvije prijave računalne prijevare u kojima su prevaranti oštetili 29-godišnjaka i 22-godišnjaka za ukupno 1460 eura.

Kako je izvijestila policija, 29-godišnjak je prijavio da je 5. svibnja na mobitel zaprimio SMS poruku za koju je vjerovao da mu ju je poslala njegova banka. U poruci se od njega tražilo da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva.

Muškarac je otvorio poveznicu te upisao osobne podatke i podatke s bankovne kartice, nakon čega mu je s računa skinuto 500 eura.

Sličan slučaj prijavio je i 22-godišnjak koji je u ponedjeljak, 11. svibnja, također zaprimio SMS poruku lažno predstavljenu kao obavijest banke. Nakon što je putem poveznice unio svoje podatke i podatke kartice, s njegova računa nestalo je 960 eura.

Policija traga za počiniteljem protiv kojeg će nadležnom državnom odvjetništvu podnijeti kaznene prijave.

Iz policije ponovno upozoravaju građane da banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos PIN-a, CVV broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica.

Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove, posebno u porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput upozorenja da će račun biti blokiran ili da aplikacija istječe. Također preporučuju da se prije bilo kakvog postupanja obrate banci putem službenih kontakata te aktiviraju dodatne sigurnosne opcije poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.