DALMATINSKO NEODRICANJE Blagdanski uskrsni stol u Dalmaciji teško je zamisliv bez rafioli, zbog ovih će vas ukućani obožavati

Osim sirnica, na uskrsnom blagdanskom stolu u Dalmaciji najčešće se mogu naći rafioli - slastica koju ja volim više od ičega. Kad se moja Lea krizmala, od ludila sam ih zaboravila naručiti i nije mi bilo druge nego ih pokušati sama napraviti. Nisu bile najidealnijeg izgleda, ali danas će vam moji prijatelji i poznanici reći kako su moji rafioli prilično dobri. Mnogi od vas znaju da kod nas u Hrvatskoj postoje Imotski i Trogirski rafioli. Meni su draži ovi drugi jer su žene u Trogiru u svoje stavljale uvijek samo bademe. I to ne bilo kakve. Polovina je trebala biti lagano tostirana, a polovina blanširana. Prije samog recepta još jedna napomena. Ako imate prijatelje loji ne konzumiraju ništa životinjskog porijekla, upotrijebite odličnu kokosovu mast. I inače, pripazite pri izboru svinjske masti. Potražite neku neutralnog mirisa. (Ne smijem navesti proizvođača he, he)

Evo recete:

SASTOJCI ZA TIJESTO

(ovim redom stavljati)

50 dkg brašna

Prstohvat soli

2 žlice vanilin šećera

5 dkg kristal šećera

6 žumanjaka

50 ml mlijeka

2-3 žličice ruma

50 ml ulja

10 dkg otopljene masti plus 1 dl vode

Umijesiti tijesto koje nije potrebno ostavljati da miruje.

PUNJENJE ZA RAFIOLE

50 dkg badema (pola blanširanih, pola tostiranih) - samljeti ih

25 dkg šećera

ribana kora jedne naranče i jednog limuna

2 žlice vanilin šećera

10 dkg otopljene masti

sok jedne naranče i polovice limuna

u sok dodati začine (žlica maraskina, žlica kruškovca, par kapi ruže)

6 bjelanjaka - snijeg

Smjesa se radi tako da se sastojci izmiješaju, doda se otopljena mast, sok sa začinima, te na kraju doda snijeg od bjelanjaca. Obično je to sve malo na kraju mekano, pa ja smjesu radim dan ranije i ostavim je u hladnjaku. Bolje je kad je punjenje malo čvršće. Ipak, prije nego ćete puniti rafijole, izvadite smjesu iz hladnjaka i pustite da odmori pola sata. Naravno, sve ovisi i o godišnjem dobu, ako je ljeto trajat će kraće. Nadalje, možete smjesu napraviti i nekoliko dana ranije, te je čuvati u zamrzivaču. Pogotovo kad ih morate napraviti više komada. Ovaj recept je za otprilike 50 rafiola koji su veličine cca 8cm.

PRIPREMA:

Tijesto provaljati kroz brašno, razvaljati ga u tanki list, rezačem izrezati krugove od 10 cm promjera, staviti žličicu i po smjese, preklopiti, stisnuti viljuškom po krajevima.

Rafiole poredajte na papirom za pečenje obloženi lim i pecite ih na 160, gornji i donji grijači, ovisno kakva vam je pećnica. Moraju ostati blijedi.

Kad se skroz ohlade, pomažite ih maraskinom kojeg ste razrijedili sa jednakom količinom vode i pospite kristal šećerom.