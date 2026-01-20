DALMATINSKO NEODRICANJE Keksi sv. Ante - neodiljivog okusa i jednostavni, masovno se prodaju kod bazilike ovog sveca

Sveti Ante je zasigurno jedan od najpopularnijih i najštovanijih katoličkih svetaca. Omiljeni je zapravo u cijelom svijetu, a ako vas put nanese u Basilicu di Sant’Antonio da Padova, uvjerit ćete se i sami koliko je njegovih štovatelja. Žitelji pokrajine Veneto u kojem se nalazi grad Padova, svoje su štovanje iskazali i slasticama kojima slave omiljenog sveca i koji se pripremaju na njegov blagdan, 13. lipnja. Najpoznatija je Torta di San Antonio, ali danas ću vam opisati kako se prave keksi Svetog Ante koje dakako, možete kupiti u blizini bazilike.

Kako ja uvijek nešto dodajem i oduzimam, odmah napominjem kako sam polovicu potrebne količine brašna zamijenila jednakom količinom mljevenih badema. Znam da je Sveti Ante prije svega zaštitnik siromašnih, ali nekako sam s tim bademima koji su meni najdraži, odala svoju počast svecu koji u mojoj obitelji ima poseban značaj. Vi možete bez badema, svih 250 grama brašna.

SASTOJCI:

250 g glatkog brašna ili

125 g brašna plus 125 g mljevenih badema

70 g maslaca

70 g šećera

4 g praška za pecivo

Vanillin prah, šećer, pasta…šta imate

Korica neprskanog limuna

1 jaje

2 žlice Marsale ili prošeka (ili nekog sličnog desertnog vina)

DODATAK:

Žlica mlijeka

Granulirani šećer (ili kristal)

PRIPREMA:

U posudi izmiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, koricu limuna i vaniliju. Dodajte jaje, Marsalu i omekšali maslac. Napravite tijesto mijeseći rukama ili ručnim mikserom. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku dvadesetak minuta. Izvadite ga i podijelite na otprilike 18 komada. Svakog zarolajte u obliku zmije, zavijte u obliku slova S. Premažite mlijekom i pospite granuliranim šećerom. Ili običnim. Pecite na 170 (gornji i donji grijači) 20-25 minuta.