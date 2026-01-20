Close Menu

DALMATINSKO NEODRICANJE Keksi sv. Ante - neodiljivog okusa i jednostavni, masovno se prodaju kod bazilike ovog sveca

[RECEPT] Znam da je Sveti Ante prije svega zaštitnik siromašnih, ali nekako sam s tim bademima koji su meni najdraži, odala svoju počast svecu koji u mojoj obitelji ima poseban značaj. Vi možete bez badema, svih 250 grama brašna...

Sveti Ante je zasigurno jedan od najpopularnijih i najštovanijih katoličkih svetaca. Omiljeni je zapravo u  cijelom svijetu, a ako vas put nanese u Basilicu di Sant’Antonio da Padova, uvjerit ćete se i sami koliko je njegovih štovatelja. Žitelji pokrajine Veneto u kojem se nalazi grad Padova, svoje su štovanje iskazali i slasticama kojima slave omiljenog sveca i koji se pripremaju na njegov blagdan, 13. lipnja. Najpoznatija je Torta di San Antonio, ali danas ću vam opisati  kako se prave keksi Svetog Ante koje dakako, možete kupiti u blizini bazilike.

Kako ja uvijek nešto dodajem i oduzimam, odmah napominjem kako sam polovicu potrebne količine brašna zamijenila jednakom količinom mljevenih badema. Znam da je Sveti Ante prije svega zaštitnik siromašnih, ali nekako sam s tim bademima koji su meni najdraži, odala svoju počast svecu koji u mojoj obitelji ima poseban značaj. Vi možete bez badema, svih 250 grama brašna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa
keksi svetog ante 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

SASTOJCI:

  • 250 g glatkog brašna ili
  • 125 g brašna plus 125 g mljevenih badema
  • 70 g maslaca
  • 70 g šećera
  • 4 g praška za pecivo
  • Vanillin prah, šećer, pasta…šta imate
  • Korica neprskanog limuna
  • 1 jaje
  • 2 žlice Marsale ili prošeka (ili nekog sličnog desertnog vina)

DODATAK:

  • Žlica mlijeka
  • Granulirani šećer (ili kristal)

PRIPREMA:

U posudi izmiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, koricu limuna i vaniliju. Dodajte jaje, Marsalu i omekšali maslac. Napravite tijesto mijeseći rukama ili ručnim mikserom. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku dvadesetak minuta. Izvadite ga i podijelite na otprilike 18 komada. Svakog zarolajte u obliku zmije, zavijte u obliku slova S. Premažite mlijekom i pospite granuliranim šećerom. Ili običnim. Pecite na 170 (gornji i donji grijači) 20-25 minuta.

DALMATINSKO NEODRICANJE Mnogima je vrijeme za dijetu, a ova slastica je idealna za "varanje": Torta od griza, ricotte i agruma će vas oduševiti

DALMATINSKO NEODRICANJE Fritule na dva načina, ovako su se radile u Velom Varošu

DALMATINSKO NEODRICANJE Kolačići koje ćete obožavati uoči Božića, dugo traju, a u njih idu lješnjaci i espresso

DALMATINSKO NEODRICANJE Ove slastice mogu trajati dugo, linzeri su idalni za to. "Ljude više obraduje tanjur domaćih kolača nego darovi..."

DALMATINSKO NEODRICANJE Starinska pita od oraha: "Nezaobilazna na svečanim trpezama"

DALMATINSKO NEODRICANJE Recept za mesne okruglice u toću od poma za "polizat' prste": Vješte kuharice su ovim jelom mogle najesti mnogo članova obitelji

DALMATINSKO NEODRICANJE Dosadili su vam klasične cimet role ili slatka peciva? Ovaj recept s kiselim jabukama će vas oduševiti

DALMATINSKO NEODRICANJE Ova torta od limuna savršena je za vruće ljetne dane: "Kćerka mi je rekla da zapišem kako sam je napravila"

DALMATINSKO NEODRICANJE Juneći smotuljci u umaku (braciole con sugo) na talijansko-dalmatinski način

DALMATINSKO NEODRICANJE Napravite savršene domaće sladolede bez upotrebe aparata, trebaju vam tri osnovna sastojka

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0