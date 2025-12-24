Close Menu

DALMATINSKO NEODRICANJE Fritule na dva načina, ovako su se radile u Velom Varošu

[RECEPT] "Moja je mater iz Velog Varoša i tamo su žene uvijek dosta vremena trošile na pripremu fritula..."

U Dalmaciji nema Badnjaka, a ni mnogih drugih slavlja bez fritula. Ja ih dugo uopće nisam voljela, pogotovo te starinske koje su se radile u Splitu. Moja je mater iz Velog Varoša i tamo su žene uvijek dosta vremena trošile na pripremu fritula. I prvi recept koji ću vam napisati je upravo takav. S krumpirom.

FRITULE VAROŠKE

SASTOJCI:

  • 1/ 2 kg kumpira
  • 1/2 kg glatkog brašna
  • 2 jaja
  • Kockica svježeg kvasca
  • 2 žlice šećera
  • 1 vanillin šećer
  • Prstohvat soli
  • 1 žlica ruma
  • 1 žlica rakije
  • Naribana korica od limuna i naranče
  • Naribana jedna jabuka

PRIPREMA:

Krumpir operite, skuhajte i vrućeg ga ogulite pa ga protisnite kroz prešu za krumpir. U protisnuti, malo ohlađeni krumpir dodajte  jaja, šećer, rum, naribanu koricu limuna i naranče, rakiju, vanilin šećer. Izmiješajte i dodajte brašno s uzdignutim kvascem, grožđice koje ste namočili u rumu i malo posolite.

Potom tijesto dobro lupajte kuhačom da postane glatko i sjajno. Ostavite ga na toplom mjestu oko sat vremena.

Peku se u dubljoj posudi, žličicom se spuštaju loptice u vruće ulje, vade rešetkastom grabilicom, cijede na papirnatom ubrusu i tople posipaju šećerom.

Danas su vremena znatno brža pa se i fritule rade na neki drugačiji način. Moja malena obitelj voli najviše ovakve u kojima je glavna baza - jogurt.

FRITULE NA DRUGI NAČIN

SASTOJCI:

  • 1/2 kg brašna
  • 3 jaja
  • 2 jogurta
  • 1 vanillin šećer
  • 1 prašak za pecivo
  • 75 grama šećera
  • 1 žlica ruma
  • 1 žlica rakije
  • Prstohvat soli
  • Korica limuna

Izmiješajte suhe, a potom im dodajte mokre sastojke. Istucite smjesu mikserom sa nastavcima za tijesto. U vruće ulje pržite loptice koje stavljate sa malenom žličicom. Cijedite ih na papirnatom ubrusu, a nakon toga posipajte šećerom u prahu. Na kraju napominjem da i u ovu smjesu možete dodati šaku grožđica, ako više volite takve fritule. Moj brat umjesto grožđica stavlja suhe brusnice. Kad sam ih radila u Irskoj nisam imala običnog jogurta ni rakije. Ubacila sam grčki jogurt i viski i bile su odlične.  Isprobajte I sve što vam se čini zanimljivim!

