DALMATINSKO NEODRICANJE Fritule na dva načina, ovako su se radile u Velom Varošu

U Dalmaciji nema Badnjaka, a ni mnogih drugih slavlja bez fritula. Ja ih dugo uopće nisam voljela, pogotovo te starinske koje su se radile u Splitu. Moja je mater iz Velog Varoša i tamo su žene uvijek dosta vremena trošile na pripremu fritula. I prvi recept koji ću vam napisati je upravo takav. S krumpirom.
FRITULE VAROŠKE
SASTOJCI:
- 1/ 2 kg kumpira
- 1/2 kg glatkog brašna
- 2 jaja
- Kockica svježeg kvasca
- 2 žlice šećera
- 1 vanillin šećer
- Prstohvat soli
- 1 žlica ruma
- 1 žlica rakije
- Naribana korica od limuna i naranče
- Naribana jedna jabuka
PRIPREMA:
Krumpir operite, skuhajte i vrućeg ga ogulite pa ga protisnite kroz prešu za krumpir. U protisnuti, malo ohlađeni krumpir dodajte jaja, šećer, rum, naribanu koricu limuna i naranče, rakiju, vanilin šećer. Izmiješajte i dodajte brašno s uzdignutim kvascem, grožđice koje ste namočili u rumu i malo posolite.
Potom tijesto dobro lupajte kuhačom da postane glatko i sjajno. Ostavite ga na toplom mjestu oko sat vremena.
Peku se u dubljoj posudi, žličicom se spuštaju loptice u vruće ulje, vade rešetkastom grabilicom, cijede na papirnatom ubrusu i tople posipaju šećerom.
Danas su vremena znatno brža pa se i fritule rade na neki drugačiji način. Moja malena obitelj voli najviše ovakve u kojima je glavna baza - jogurt.
FRITULE NA DRUGI NAČIN
SASTOJCI:
- 1/2 kg brašna
- 3 jaja
- 2 jogurta
- 1 vanillin šećer
- 1 prašak za pecivo
- 75 grama šećera
- 1 žlica ruma
- 1 žlica rakije
- Prstohvat soli
- Korica limuna
Izmiješajte suhe, a potom im dodajte mokre sastojke. Istucite smjesu mikserom sa nastavcima za tijesto. U vruće ulje pržite loptice koje stavljate sa malenom žličicom. Cijedite ih na papirnatom ubrusu, a nakon toga posipajte šećerom u prahu. Na kraju napominjem da i u ovu smjesu možete dodati šaku grožđica, ako više volite takve fritule. Moj brat umjesto grožđica stavlja suhe brusnice. Kad sam ih radila u Irskoj nisam imala običnog jogurta ni rakije. Ubacila sam grčki jogurt i viski i bile su odlične. Isprobajte I sve što vam se čini zanimljivim!
