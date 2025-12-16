DALMATINSKO NEODRICANJE Kolačići koje ćete obožavati uoči Božića, dugo traju, a u njih idu lješnjaci i espresso

Ako vam priznam da uvijek naručujem espresso, kratki, shvatit ćete odmah kako volim okus jake kave. Mislim da sam u jednoj od kolumni prošlog ljeta pisala već o tome kad sam opisala recept za sladoled od kave. Svakako, u ovo vrijeme kad se krenu peći kolači koji mogu duže stajati i dočekati Božić, moram vam ponuditi jedan recept za meni omiljene kolačiće. Zovu se amaretti.

To su tradicionalni gorko slatki talijanski kolačići, ali se za razliku od originala ne prave od badema već od lješnjaka. I umjesto gorke arome badema, u ove ide espresso. Vrlo se brzo naprave i ne treba vam puno prethodne slastičarske vještine. Samo dobro pratiti recept. Ja ih najviše volim prvog dana Nove godine, uz šalicu kave, gledajući novogodišnji koncert iz Beča. To mi je već postala tradicija. Ali, da ne duljim, evo recepta.

SASTOJCI:

250 g mljevenih lješnjaka

2 bjelanjka (cca 65 grama)

130 g mljevenog šećera plus za posip

1 jušna žlica kakao praha

2 jušne žlice jake kave (espressa)

Komadići čokolade ili čokoladna zrna kave

PRIPREMA:

Lješnjake tostirati pa im oguliti ljuskice i dobro ih samljeti. Mljevenim lješnjacima dodati šećer, kakao prah, dvije žlice kave i bjelanjke. Sjediniti u smjesu. Ja obično ovakve kolačiće prije oblikovanja zarolam u kobasicu pa kad ih režem na komade ispadnu otprilike jednake veličine. Vi možete I vagati svaki komad. Onda napravite kugle, svaku uvaljate u mljeveni šećer i vrškom kuhače napravite po sredini udubljenje. U svako udubljenjnje dodajte ili komadiće čokolade ili još bolje čokoladna zrna kave koje danas imate kupiti u većim supermarketima. Pecite ih na 180 C, 10-15 minuta. Ovisno o peći. Kad ih izvadite, poput sličnih keksića su mekani. Pustite ih da se ohlade, stisnut će se.

