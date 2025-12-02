DALMATINSKO NEODRICANJE Ove slastice mogu trajati dugo, linzeri su idalni za to. "Ljude više obraduje tanjur domaćih kokača nego darovi..."

Nikada nisam razumjela zašto se u vrijeme Božića mora napraviti puno vrsta kolača, ali sam taj model preuzela bez pogovora čim sam se o blagdanskoj trpezi počela sama brinuti. Ne pamtim koliko već godina pripremam slatko za Božić i više od mjesec dana unaprijed. Doduše, kod mene je to više zbog poklona koje pripremam svojim prijateljima.

Shvatila sam da ih više obraduje tanjur domačih kolača nego prigodni darovi kojima ponekad zatrpavamo stanove. Zbog toga neke kolačiće pečem ranije jer neki mogu dugo stajati u onim limenim kutijama. Linzeri su jedni od njih.

LINZERI

Sastojci:

250 glatkog brašna

100 g šećera

1vrećica vanilin šećera

1 žličica praška za pecivo

prstohvat soli

2 žumanjka

130 g maslaca

Marelada od maline

Priprema:

Izmiješamo suhe sastojke, dodamo žumanjke, te na kraju dodajemo komadiće omekšalog maslaca. Sastojci se mogu mješati mikserom, ali meni je ovo uvijek najbrže pretvoriti u kuglu tijesta, miješajući rukama. Dobiveno tijesto zamotamo u prijanjajući foliju i ostavimo pola sata u hladnjaku. Nakon hladjenja, valjamo tijesto valjkom i izrezujemo kalupom za kekse željene oblike. I slažemo na lim obložen pek papirom. Linzeri su uglavnom okruglog oblika, ali ja volim ove kvadradaste.

Polovici izrezanih linzera napravimi rupicu u obliku cvijeta. Peku se na 180 C (Gornji I Donji grijači) 7-8 minuta. Nakon hlađenja, gornje polovice linzera s izrezanom rupom dobro pošećerimo štaub šećerom, a na donju stavljamo marmeladu od maline i spajamo. Možete naravno i neku drugu marmeladu, ali meni je ta od maline najdraža!

Dobar tek!

