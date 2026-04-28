FOTO Još jedan prometni gaf u Splitu, a turistička sezona tek kreće! Vožnja u kontra smjeru usred jedne od najprometnijih ulica

U Splitu, na području Bačvica, zabilježen je prometni prekršaj koji je iznenadio i zabrinuo prolaznike. Vozač Vespe kretao se jednosmjernom ulicom u suprotnom, odnosno kontra smjeru, što je u ovom dijelu grada posebno opasno zbog velike frekvencije vozila i pješaka.

Prema svjedočanstvima građana, skuter se kretao suprotnim smjerom unatoč jasno označenoj prometnoj signalizaciji. Situacija je izazvala kratkotrajnu zbrku u prometu, a neki vozači morali su naglo kočiti kako bi izbjegli potencijalnu nesreću.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Fotografija je objavljena na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode. Jasno prikazuje vožnju u suprotnom smjeru, ali i automobil koji dolazi u susret.

Srećom, u incidentu nije došlo do sudara ni ozlijeđenih