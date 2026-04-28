Ivošević se oglasio nakon rušenja poznatog splitskog kafića: 'Na vidjelo je izašlo pravo lice…'

Nakon rušenja poznatog splitskog kafića Modesty, Bojan Ivošević se oglasio na društvenim mrežama i komentirao cijeli slučaj.

- Kad je srušen Modesty na vidjelo je izašlo lice starog Dobrog koje je godinama bilo zaklonjeno legaliziranom skalamerijom.

Kad si spreman ono napraviti na staroj splitskoj kući ne treba čuditi da ideš raditi rekonstrukciju građevine bez dozvole.

P.s. dio Modestya nalazi se ilegalno ukopan ispod ceste. Zakonski dozvolu za tako nešto ne može ni imati - napisao je Bojan Ivošević na Facebooku.