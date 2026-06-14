Automobil potpuno izgorio kod Malačke, vatrogasci tijekom dana imali još nekoliko intervencija

Vatrogasne postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom posljednja 24 sata intervenirale su u više navrata zbog požara, tehničkih intervencija i pružanja pomoći drugim žurnim službama.

Pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita imali su tri intervencije. U 13.26 sati ugasili su požar mješovitog smeća u betonskoj samostojećoj kanti za sitni otpad na Domagojevoj obali. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom. U večernjim satima, u 22.26, intervenirali su zbog požara otvorenog prostora u Doverskoj ulici, dok su samo nekoliko minuta kasnije, u 22.35 sati, pružili pomoć djelatnicima Hitne medicinske službe pri otvaranju stana u Zvonimirovoj ulici.

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Aktivni su bili i članovi DVD-a Split. U 17.12 sati intervenirali su zbog otvaranja vrata stana u Ulici Hrvatske mornarice, a na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom. Kasnije, u 22.33 sata, gasili su požar trave u Vukovarskoj ulici.

Na području županije zabilježene su još dvije intervencije. U 12.26 sati izbio je požar trave površine oko deset četvornih metara i osobnog automobila na dionici županijske ceste Malačka – Radošić. Vozilo je u požaru potpuno izgorjelo. Vatrogasci DVD-a Kaštela požar su lokalizirali u 12.39 sati, a potpuno ugasili sedam minuta kasnije. Na intervenciji su sudjelovala tri vatrogasca s jednim vozilom.

U Šestanovcu su u 12.45 sati članovi DVD-a Zadvarje osiguravali medicinski let prilikom slijetanja i polijetanja helikoptera hitne helikopterske medicinske službe na dionici autoceste A1 kod izlaza Šestanovac. U toj su aktivnosti sudjelovala četiri vatrogasca s dva vozila.

Ukupno gledano, najveći broj intervencija odnosio se na manje požare na otvorenom i tehničke intervencije otvaranja stanova, dok je najozbiljniji događaj bio požar osobnog automobila na području Malačke, u kojem je vozilo potpuno uništeno.