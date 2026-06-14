Zaboravite maslac, ovaj sastojak čini pire krumpir nezaboravnim

Pire krumpir omiljeni je prilog mnogim jelima, posebice uz pečenje, no često može ispasti gnjecav i pun grudica ako se ne pripremi na pravi način. Iako se maslac tradicionalno koristi za postizanje bogate, kremaste teksture, on značajno povećava kalorijsku vrijednost jela i ponekad može dovesti do ljepljive teksture. No, postoji trik koji će vaš pire krumpir pretvoriti u najprozračniji i najlakši prilog koji ste ikad probali, a tajna nije u mliječnim proizvodima, piše Net.hr.

Ova jednostavna metoda obećava bolji okus i teksturu pirea uz minimalan trud i samo tri ključna sastojka.

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Recept za najprozračniji pire krumpir

Sastojci:

Krumpir (brašnaste sorte)

Kvalitetno maslinovo ulje

Sol

Dodatno po želji: zgnječeni češnjak, svježe začinsko bilje (ružmarin, timijan), sok od limuna, krem sir, naribani cheddar, kiselo vrhnje

Priprema korak po korak:

Odabir i kuhanje krumpira: Sve počinje odabirom prave sorte krumpira. Za najbolju, pahuljastu teksturu preporučuje se korištenje brašnastih sorti koje imaju visok udio škroba. Ogulite i narežite krumpir na kockice. Prije kuhanja, narezani krumpir možete potopiti u hladnu vodu na desetak minuta. Ovaj trik pomaže u uklanjanju viška škroba s površine, što rezultira još lakšom i prozračnijom konačnom teksturom. Nakon toga krumpir kuhajte u posoljenoj vodi. Nakon otprilike petnaest minuta, trebao bi biti savršeno mekan i lako se probosti vilicom.

Cijeđenje i čuvanje vode: Kada je krumpir gotov, procijedite ga kroz cjedilo, ali svakako sačuvajte malo škrobne vode u kojoj se kuhao. Ta će vam tekućina kasnije poslužiti za postizanje savršene gustoće.

Gnječenje krumpira: Sada je vrijeme za gnječenje. Za postizanje idealne, svilenkaste konzistencije bez grudica najbolje je koristiti prešu za krumpir (pasirku) ili klasičnu ručnu gnječilicu. Ipak, pripazite da ne pretjerate s gnječenjem jer to može razgraditi škrob u krumpiru, što rezultira gustom i ljepljivom teksturom. To je ujedno i razlog zašto se za izradu pirea nikada ne preporučuju multipraktici, štapni mikseri ili električni mikseri. Njihove oštrice previše oštećuju granule škroba i pretvaraju krumpir u ljepljivu masu umjesto u prozračni pire, uništavajući sav vaš trud.

Dodavanje ulja i drugih okusa: Nakon što ste zgnječili krumpir, postupno umiješajte maslinovo ulje, nježno miješajući drvenom kuhačom. Maslinovo ulje izvrstan je nositelj dodatnih aroma poput zgnječenog češnjaka, svježeg začinskog bilja poput ružmarina i timijana, ili čak malo soka od limuna za svježinu. Ako niste strogo vezani za vegansku prehranu, u ovoj fazi možete dodati krem sir, naribani cheddar ili kiselo vrhnje.

Završna faza: Ako vam se pire čini pregustim, dodajte žlicu po žlicu sačuvane škrobne vode kako biste ga razrijedili. Nastavite miješati drvenom kuhačom dok ne postignete željenu konzistenciju.