U Americi premijerno prikazan novi promotivni film hrvatskog turizma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi

Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica, u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom, povodom FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. organizirali su promotivno događanje „CROATIA IN THE GAME – Tourism. Sport. Culture. Flavors.“ koje se noćas održalo u hotelu AKA u gradu Alexandriji, gdje se nalazi i kamp hrvatskih nogometnih reprezentativaca.

Ovom je prilikom premijerno prikazan i novi promotivni film hrvatskog turizma “CROATIA - I hear it's beautiful“ u kojem glavnu ulogu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malkovich, koji je, uz Vatrene bio glavna zvijezda večeri. U izradi videa ulogu kreativnog direktora imao je Pete Radovich, proslavljeni televizijski i sportski producent, također hrvatskih korijena te dobitnik 45 Emmy nagrada u 18 različitih kategorija.

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Glavni cilj događanja bila je promocija hrvatskih turističkih aduta kroz isticanje povezanosti naše zemlje i SAD-a kroz sport i brojne uspjehe sportaša. Događanju su, uz Tončija Glavinu, ministra turizma i sporta, i Kristjana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, prisustvovali i Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Leila Krešić Jurić, direktorica Predstavništva HTZ-a u New Yorku te igrači hrvatske nogometne reprezentacije predvođeni izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem, a bio je tu i naš proslavljeni košarkaš Toni Kukoč, kao i brojni predstavnici američke diplomacije, turističkog i sportskog sektora te medija.

„Ovo je taj veliki iskorak koji radimo po prvi puta i kojim snažno pozicioniramo Hrvatsku u svijetu. Dok je legendarni John Malkovich zaštitno lice novog promotivnog filma Hrvatske, u Dubrovniku su se istovremeno okupile globalne sportske zvijezde poput LeBrona Jamesa, Kylea Kuzme i Rafaela Nadala, koji kroz E1 natjecanje, koje smo i doveli u Hrvatsku, šalju spektakularne prizore Hrvatske u sve dijelove svijeta. Ovo je još jedna potvrda koliko su turizam i sport snažan, autentičan i pobjednički spoj. Zajedno stvaraju priče koje nadilaze granice, povezuju ljude i Hrvatsku pozicioniraju među najpoželjnijim svjetskim destinacijama. A kada se toj priči pridruže i naši najveći ambasadori – hrvatska nogometna reprezentacija, izbornik Zlatko Dalić, kapetan Luka Modrić i cijela momčad, tada promocija Hrvatske dobiva dodatnu snagu, emociju i vjerodostojnost. Hrvatska danas nije samo destinacija koju svijet želi posjetiti. Hrvatska je priča koju svijet želi doživjeti“, izjavio je ministar Glavina.

Američko tržište naše je najvažnije daleko emitivno tržište i jedno od ključnih strateških tržišta hrvatskog turizma, a to potvrđuju i rezultati i kontinuirani rast koji ostvarujemo iz godine u godinu. Ukupan rast od 2019. godine u dolascima i noćenjima je veći od 30% i to je potvrda da Hrvatska danas ima snažnu poziciju među najpoželjnijim europskim destinacijama za američke goste, čemu pridonose kontinuirana promocija, kvalitetna turistička ponuda i sve bolja zrakoplovna povezanost. Od ove godine Hrvatska ima dvije izravne linije za SAD, iz Dubrovnika i Splita, u skladu s čime se očekuje realizacija ukupno 440 izravnih letova između Hrvatske i SAD-a. Dodajmo kako Amerikanci putuju tijekom cijele godine te da su, prema TOMAS istraživanju, prvi na ljestvici po prosječnoj dnevnoj potrošnji.

„Američko tržište za hrvatski turizam predstavlja najvažnije daleko tržište s kojeg ostvarujemo najveći turistički promet, a kada tome pridodamo činjenicu da se upravo ovdje održava Svjetsko nogometno prvenstvo jasno je kako sve zajedno predstavlja i izvrsnu priliku za dodatnom promocijom Hrvatske kao kvalitetne, atraktivne i sigurne destinacije. Također, ovo je bila idealna prilika za premijerno predstavljanje novog promotivnog filma hrvatskog turizma s Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi. Video je originalan, drugačiji, rekao bih poseban, i predstavlja odmak od dosadašnjih promotivnih videa, ali i iskorak u promociji hrvatskog turizma, na što smo posebno ponosni“, rekao je direktor Staničić poželjevši našim nogometašima uspjeh na prvenstvu te istaknuvši kako naši sportaši i hrvatska nogometna reprezentacija već godinama uspješno pridonose međunarodnoj prepoznatljivosti Hrvatske te predstavljaju vrijedne ambasadore naše zemlje na globalnoj razini.

Dodajmo kako je program događanja vodila Marina Jurica, voditeljica i novinarka CBS televizije, podrijetlom Hrvatica. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Duo Mach&Gilming koji čine višestruko nagrađivane hrvatske glazbenice Eva Mach i Petra Gilming, te hrvatski pjevač Roko Blažević, koji se široj javnosti predstavio pobjedom na Dori 2019. i predstavljanjem Hrvatske na Eurosongu s pjesmom „The Dream“, a koji danas živi i radi u Los Angelesu.