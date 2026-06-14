New York Knicksi su prvaci NBA lige

New York Knicksi novi su prvaci NBA lige. Nakon 53 godine čekanja, Knicksi su u petoj utakmici finala u San Antoniju svladali domaće Spurse rezultatom 94:90 i tako s ukupnih 4:1 u seriji stigli do svog prvog naslova još od 1973. godine. Junak pobjede bio je nevjerojatni Jalen Brunson s 45 postignutih poena, dok su Victor Wembanyama i Spursi na kraju morali priznati poraz na svom terenu.

Knicksi su u utakmicu ušli s lošim šutom, pogodivši samo četiri od 22 pokušaja u prvoj četvrtini, koju su završili sa samo 13 poena. Spursi su, nošeni domaćom publikom i sjajnom obranom Victora Wembanyame koji je u prve četiri minute upisao tri blokade, rano stvorili dvoznamenkatu prednost. Napad San Antonija u prvom je poluvremenu predvodio Dylan Harper, koji je s klupe unio energiju i do poluvremena postigao 11 poena.

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Unatoč katastrofalnom šutu od 29.5 posto, Knicksi su zahvaljujući Jalenu Brunsonu, koji je postigao 16 od 37 poena svoje momčadi u prvom dijelu, na odmor otišli s podnošljivih pet poena zaostatka (37:42), piše Index.

Preokret u nastavku

Treća četvrtina donijela je nastavak neizvjesnosti. Spursi su u jednom trenutku, nakon nesportskog prekršaja na Wembanyami, u jednom posjedu postigli čak šest poena i ponovno se odvojili. Ipak, Knicksi se nisu predavali. Brunson je nastavio s fantastičnom igrom, a priključili su mu se i suigrači. Serijom 9:2 sredinom četvrtine, New York se vratio u igru i najavio dramatičan završetak.

Ključni trenuci odigrali su se u posljednjoj dionici. Brunson je ubacio u višu brzinu i serijom od 10 uzastopnih poena Knicksa sam donio izjednačenje na 83:83, pet minuta prije kraja.

Ubrzo nakon toga, s tri pogođena slobodna bacanja, doveo je New York u prvo vodstvo još od uvodnih minuta utakmice. S 43 poena u tom trenutku, postavio je rekord za najviše poena igrača Knicksa u jednoj utakmici NBA finala.

Dramatična završnica

Posljednja minuta ponudila je pravu dramu. Pri rezultatu 90:88 za Knickse, Brunson je odgovorio na koš Harpera i s 45 poena vratio prednost svojoj momčadi. Dvadeset sekundi prije kraja, nakon promašaja s obje strane, Josh Hart promašio je drugo slobodno bacanje, no Mitchell Robinson uhvatio je ključan napadački skok.

Spursi rade prekršaj na OG Anunobyju, koji pogađa jedno od dva bacanja za 92:88. Spursi su preko Castlea smanjili na 92:90, no nakon brzog prekršaja na Mikalu Bridgesu, koji pogađa jedno bacanje, Anunoby nakon još jednog faula postavlja konačnih 94:90 osam sekundi prije kraja i slavlje Knicksa moglo je početi.

Put do povijesnog naslova

Ova pobjeda kulminacija je sezone iz snova za New York, a stigla je nakon što su u četvrtoj utakmici kod kuće napravili najveći preokret u povijesti NBA finala, nadoknadivši zaostatak od 29 poena.

Zvijezda Spursa Victor Wembanyama uoči odlučujuće utakmice pokušao je smiriti tenzije nakon teškog poraza i neugodnosti u New Yorku. Ipak, na terenu njegova momčad nije uspjela pronaći odgovor za raspoložene Knickse i zaustaviti kraj jedne od najdužih suša u povijesti američkog profesionalnog sporta.