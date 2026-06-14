Srpski borac strašno nokautiran letećim koljenom u borbi za svjetsku titulu

Miloš Cvjetičanin nije uspio osvojiti naslov prvaka teške kategorije u kickboxing promociji Glory. U glavnoj borbi večeri na priredbi Collision 9 u Rotterdamu, srpskog borca je u trećoj rundi nokautirao prvak Mori Kroma brutalnim letećim koljenom. Borba za naslov prvotno se trebala održati prije nekoliko mjeseci, nakon što su obojica stigla do finala Gloryjevog teškaškog turnira, no Cvjetićanin se morao povući zbog unutarnjeg krvarenja jetre, pa je Kroma tada proglašen prvakom bez borbe.

Tijek borbe za naslov

Cvjetićanin je u meč ušao oprezno, a prva runda protekla je u ispitivanju snaga. Aktualni prvak Kroma bio je nešto aktivniji s nekoliko udaraca nogom i koljenom. U drugoj rundi srpski borac je nekoliko puta dobro pogodio i uzdrmao Kromu, no Gvinejac je ostao na nogama. Unatoč tome, suci su i drugu rundu jednoglasno dodijelili prvaku.

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Odluka je pala u trećoj rundi, kada je Kroma pogodio svojim najjačim oružjem. Leteće koljeno sjelo je točno na bradu Cvjetićanina, koji je pao na pod i više se nije mogao oporaviti, piše Index.

Reakcije nakon meča

Nakon pobjede, Mori Kroma je potvrdio da je spreman za borbu s hrvatskim teškašem Antonijem Plazibatom. "I dalje sam jebeni prvak, Mori 'Crna sablast' Kroma! Tražio sam nokaut, trenirao sam naporno tri mjeseca i to sam i napravio. Bio sam miran, veliki sam Ronaldov fan, pa sam bio u stilu 'calma, calma' i čekao jedan udarac za nokaut. Meč između mene i Plazibata bio bi dobar. Spreman sam", izjavio je Kroma.

Miloš Cvjetićanin je unatoč porazu dobio ovacije publike. "Ovo je sport. Ponekad pobijediš, ponekad izgubiš. Što god se dogodi, ne odustajte. Možda ću opet pasti, ali sigurno ću ustati. Žao mi je zbog ove loše večeri, ali vratit ću se. Vjerujte u sebe i bit ćete nezaustavljivi", poručio je.