Plazibat brutalno nokautirao protivnika i ostvario veliku pobjedu

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (24-5) pobijedio je Marokanca Anisa Bouzida (49-6) teškim nokautom u dodatnoj, četvrtoj rundi na Glory Collision 9 priredbi u Rotterdamu. Time je upisao drugu uzastopnu pobjedu od povratka u Glory i jednu od najvećih u karijeri.

Podsjetimo, hrvatski teškaš vratio se u prosincu 2025., nakon 30-mjesečne stanke zbog ozljede te je tada svladao Nordina Mahieddinea. Sada je slavio u dvoboju koji bi, prema svemu sudeći, trebao odrediti idućeg izazivača za naslov prvaka.

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Brutalan nokaut

Plazibat je fantastično otvorio meč i snažnom ljevicom bacio Bouzida u nokdaun poslije svega 30 sekundi borbe. Uslijedila je ravnopravna borba u nastavku prve runde, ali hrvatski kickboksač je u završnih 10 sekundi napravio seriju udaraca te je teško uzdrmao Marokanca. Prvu rundu dobio je 10:8 po mišljenju svih pet sudaca.

Bouzid je u drugoj rundi bio bolji suparnik. Vršio je pritisak, išao naprijed i dobro pogađao, kako ručnim tehnikama, tako i nožnim. Plazibat je često bio na konopcima, ali nije djelovao uzdrmano. Marokanac je drugu rundu dobio 10:9 po mišljenju četiri suca, dok je jedan sudac bodovao za Plazibata.

Na početku treće runde vidjeli smo otvorenu razmjenu udaraca, koja je izazivala uzdahe u dvorani, a borba je završila na isti način. Svih pet sudaca bodovalo je treću rundu za Bouzida te je konačni rezultat bio 28-28 po četiri suca, a 29-27 za Plazibata po jednom.

Nakon većinskog neriješenog rezultata, pobjednika je odlučila dodatna, četvrta runda. Plazibat je do pobjede stigao teškim nokautom na polovici četvrte runde. Pogodio je hrvatski borac brutalnu kombinaciju, čak osam čistih udaraca bilo je potrebno da sruši Marokanca te dođe do velikog slavlja, piše Index.