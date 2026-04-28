Stručnjaci iz cijelog svijeta stigli u Split: Održan važan pedijatrijski skup

42. Hrvatska proljetna pedijatrijska škola održana je od 20. do 24. travnja 2026. u Splitu, u organizaciji Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Split. Riječ je o najdugovječnijem stručnom skupu ove vrste u Republici Hrvatskoj koji se održava kontinuirano od 1983. godine, tradicionalno u mjesecu travnju.

Suorganizatori su Hrvatsko pedijatrijsko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Pedijatrijsko društvo Hrvatskog udruženja medicinskih sestara i Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu.

Voditelji tečaja izv. prof. dr. sc. Branka Polić i izv. prof. dr. sc. Joško Markić su istaknuli kako je cilj skupa obnova i unapređenje stručnih znanja te upoznavanje s najnovijim znanstvenim dostignućima iz područja pedijatrije. Teme ovogodišnjeg seminara bile su endokrinologija, suvremeni izazovi školske medicine i neonatologija.

Ove godine tečaj bilježi rekordu posjećenost sa više od 630 sudionika, među kojima 137 eminentnih predavača, stručnjaka iz Hrvatske i cijelog svijeta.

Hrvatska proljetna pedijatrijska škola je trajni poslijediplomski tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem. Namijenjena je specijalistima pedijatrije, školske i adolescentne medicine, svim liječnicima, specijalizantima, medicinskim sestrama i tehničarima te ostalim medicinskim strukama koje se bave zdravstvenom zaštitom i skrbi o djeci. Osnivači škole, prof. dr. sc. Miro Juretić i prof. dr. sc. Livio Balarin, postavili su temelje jedinstvenog edukacijskog koncepta koji je zaslužan za dugovječnost i prepoznatljivost HPPŠ-a, ne samo u Hrvatskoj, već i izvan njezinih granica. Svake godine škola okuplja veliki broj liječnika i medicinskih sestara, čime potvrđuje svoju visoku kvalitetu i stručni ugled.

Sudionicima su se obratili i ravnatelj KBC-a Split prof. Krešimir Dolić, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti doc. dr. sc. Mario Podrug, predsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva prof. Aida Mujkić, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ dr. Željka Karin, potpredsjednica Podružnice Split HLZ-a prof. Anamarija Jurčev Savičević i predstavnici pedijatrijskih i sestrinskih udruženja iz Hrvatske i susjednih zemalja.