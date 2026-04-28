Rukometašice SŠ fra Andrije Kačića Miošića bore se za svjetsko zlato

Put do finala

Nevjerojatan uspjeh pločanskih rukometašica! Rukometna ekipa Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, gotovo u potpunosti sastavljena od igračica Dalmatinke, plasirala su u finale Svjetskog školskog prvenstva u rukometu koje se održava u Skoplju. Nakon pet uzastopnih pobjeda, naše cure su izborile šansu da se bore za svjetsko zlato protiv domaćina – reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Švedska – HRVATSKA 13:32

HRVATSKA – Srbija 20:17

Cipar – HRVATSKA 18:21

1/4 HRVATSKA – Njemačka 31:27

1/2 Rumunjska – HRVATSKA 20:25

Tko stoji iza uspjeha

Sastav ekipe čine: Antea Jerković, Nora Barbir, Nika Batinić, Vanja Špehar, Mia Putica, Lana Ilić, Vanessa Bebić, Saša Špehar, Lucija Marinović, Gabriela Ostojić, Nina Suljić, Ana Franić (igračice Dalmatinke) te Tina Ravlić (ŽRK Sinj). Ekipu vodi profesor Ivan Žderić.

Važno je istaknuti da su velik doprinos naslovu prvakinja države dale i četiri igračice koje, unatoč osvojenom zlatu, zbog strogih pravila ISF-a nažalost nemaju pravo nastupa na Svjetskom školskom prvenstvu, a to su Ena Barbir, Tina Gradac, Karla Herceg i Nikolina Medak. Lora Ćulum zbog ozljede nije mogla nastupati, ali zato je najglasniji navijač.

Dojmovi s prvenstva

Dojmove s prvenstva prenijela nam je Karla Herceg.

– “Veliko hvala organizatorima Svjetskog školskog sportskog prvenstva u rukometu u Skoplju na izuzetnoj organizaciji! Sve je bilo na visokom nivou – od odličnog smještaja i organiziranih obroka, do savršeno koordiniranog prijevoza. Posebno nas je oduševila gostoljubivost i ljubaznost domaćina koji su učinili da se osjećamo dobrodošlo u svakom trenutku. Otvaranje prvenstva bilo je zaista predivno i impresivno – jedno posebno iskustvo na kojem smo izuzetno zahvalni što smo imali priliku sudjelovati. Također, imali smo organiziran dan za obilazak Skoplja, gdje smo upoznali glavne znamenitosti grada, što je dodatno obogatilo naš boravak. Kulturni dan i druženje s ekipama iz drugih država bili su nezaboravni – pružili su nam priliku da upoznamo nove kulture, steknemo prijateljstva i razmijenimo iskustva. Zaista smo zahvalni na svemu i nosimo iz Skoplja predivne uspomene!”

Najava finala

Nika Batinić najavila nam je veliko finale – “Jako dobar turnir, rezultatski smo ga odlično odradile. Došle smo do finala i spremne smo dati svoj maksimum u zadnjoj utakmici. Mislim da kao ekipa zaista vrijedimo i vjerujem da će finalna utakmica biti odlična te da ćemo ostaviti srce na terenu.”

Finale između Hrvatske i Sjeverne Makedonije je u 14:00 sati u dvorani Jane Sandanski. Očekuje se prava rukometna poslastica pred punim tribinama u Skoplju.