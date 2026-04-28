Jeste li je vidjeli? Splitska policija traži informacije o ženi s fotografija

Na području Splita 26. ožujka 2026. godine počinjena su kaznena djela krađe i računalne prijevare.
- Na fotografijama je ženska osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima.
Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 - izvijestili su iz PU SD.
Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
2