Jeste li je vidjeli? Splitska policija traži informacije o ženi s fotografija

Na području Splita 26. ožujka 2026. godine počinjena su kaznena djela krađe i računalne prijevare.

- Na fotografijama je ženska osoba za koju se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenim kaznenim djelima.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 - izvijestili su iz PU SD.

Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese splitsko-dalmatinska@policija.hr