Ivošević progovorio o kontroverznom sponzorstvu: "A smijali smo se..."

U objavi na društvenim mrežama, Bojan Ivošević iznio je niz kritika i tvrdnji vezanih uz najavljene investicije jednog stranog milijardera u sportski klub.

U svojem statusu problematizirao je okolnosti oko potencijalnog sponzorstva te uključenost različitih poslovnih i političkih aktera, uz ironičnu poruku: “What could go wrong?”

- Milijarder iz zemlje u kojoj bijesni rat svoje pare u tom trenutku planira "investirati" u klub u drugoj državi, a ne u obranu vlastite zemlje.

Za direktora firme uzeo je sina Glavnog državnog odvjetnika koji je lagao javnosti da se nije sastajao sa Zdravkom Mamićem.

Uvjet za sponzorstvo je da predsjednik kluba bude osoba sa skupova HDZ-a poznata po ljigavim porukama Gabrijeli Žalac (navod iz Nacionala).

Glasnogovornik su im Sportske novosti i Robert Šola.

What could go wrong? A smijali smo se likovima koji su zazivali mr. Glovera - napisao je na Facebooku.