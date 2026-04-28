Opsadno stanje na ulicama: U tijeku jedna od najvećih policijskih racija, preko 1200 policajaca, oklopna vozila...

Preko 1200 policajaca, uključujući 100 teško naoružanih policajaca SEK-a, psi tragači i oklopna vozila: masovna racija u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji! Trenutno je u tijeku operacija protiv članova motociklističke bande Hells Angels.

Od ranih jutarnjih sati policija pretražuje više od 50 zgrada u Leverkusenu, Kölnu , Langenfeldu, Monheimu na Rheinu, Solingenu, Dortmundu, Oberhausenu, Ahausu, Velbertu, Duisburgu, Bergheimu, Gummersbachu, Kempenu, Herneu, Voerdeu, Bielefeldu, Bochumu, Dinslakenu, Lünenu i Marienheideu.

Jedna od najvećih operacija u povijesti

Točno u 4:00 ujutro, elitni policajci su napali Sjevernu Rajnu-Vestfaliju . Teško naoružani, raznijeli su vrata nekoliko kuća i upali unutra. Klub Hells Angelsa u industrijskoj zoni u Hildenu također je bio meta racije. Osim toga, operacija je ciljala domove i tvrtke članova i pristaša motociklističke bande. Ovo je jedna od najvećih operacija protiv motociklističkog kriminala u povijesti Sjeverne Rajne-Vestfalije. Kao dio racija, Ministarstvo unutarnjih poslova također je zabranilo i raspustilo "Motociklistički klub Hells Angels Leverkusen".

Ponovljeni pokušaji ubojstva na bajkerskoj sceni

Razlog spektakularne racije i zabrane udruge rezultat je opsežne istrage koju je provela Policijska uprava Düsseldorfa pod vodstvom Središnje i kontaktne točke za kazneni progon organiziranog kriminala u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji (ZeOS NRW) zbog sumnje na osnivanje i članstvo u kriminalnoj organizaciji.

Nedavno je bilo ponovljenih pokušaja ubojstva unutar bajkerske scene u području Kölna . Nadalje, broj poznatih članova Hells Angelsa u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji udvostručio se prošle godine na 317, uglavnom zbog prelaska bajkera Bandidosa u Hells Angelse, javlja BILD.