Close Menu

Kaos u središtu Grčke: 89-godišnjak pucao na dvije lokacije i ranio više ljudi

Umirovljenik s lovačkom puškom

Naoružani napadač pucao je na dvije lokacije u središtu Atene i ranio više osoba, objavile su grčke vlasti.

Prema navodima lokalnih medija, riječ je o 89-godišnjem muškarcu za kojim policija traga.

Bio je naoružan lovačkom puškom te je najprije pucao u uredu socijalnog osiguranja gdje je ranio zaposlenika.

 

Nakon toga je, prema pisanju lokalnih medija, taksijem otišao do zgrade suda gdje je ponovno zapucao i ozlijedio četiri osobe.

Prema prvi informacijama nisu životno ugroženi, piše Dnevnik.hr.

Motiv napada zasad nije poznat.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0