Kaos u središtu Grčke: 89-godišnjak pucao na dvije lokacije i ranio više ljudi

Naoružani napadač pucao je na dvije lokacije u središtu Atene i ranio više osoba, objavile su grčke vlasti.

Prema navodima lokalnih medija, riječ je o 89-godišnjem muškarcu za kojim policija traga.

Bio je naoružan lovačkom puškom te je najprije pucao u uredu socijalnog osiguranja gdje je ranio zaposlenika.

Στιγμές μετά την ένοπλη επίθεση στα δικαστήρια της Λουκάρεως, με την καραμπίνα του δράστη επάνω στο γκισέ

Nakon toga je, prema pisanju lokalnih medija, taksijem otišao do zgrade suda gdje je ponovno zapucao i ozlijedio četiri osobe.

Prema prvi informacijama nisu životno ugroženi, piše Dnevnik.hr.

Motiv napada zasad nije poznat.