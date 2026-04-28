Nakon pauze ponovno zajedno: Poludi stižu s moćnim koncertom

Grupa Poludi najavila je povratak na scenu tijekom 2026, a jedan od prvih koncerata koji se ne propušta stiže u Teatrin Gradske knjižnice Solin — u ponedjeljak, 4. svibnja u 19 sati!

Nastali 2015. u studiju Stijena u Klisu, kroz godine su brusili svoj zvuk i identitet, a 2017. se stabilizirala postava s Jelenom, Ivom i Marinom i Damirom.

Danas donose spoj autorskih pjesama i moćnih interpretacija domaćih (ex-Yu) i stranih pop-rock klasika — ali s njihovim prepoznatljivim twistom. Ovo nisu obične obrade — ovo su verzije koje žive, dišu i nose posebnu energiju benda.

Na pozornicu izlaze u aktualnoj postavi: Jelena Buble (vokal), Marin Limić (klavir/Hammond) i Stipe Trogrlić (gitara) — spremni za večer punu emocije, groovea i odlične koncertne energije.

Ako tražiš koncert koji će te pokrenuti — znaš gdje trebaš biti tim više što je ulaz slobodan.