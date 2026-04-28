Novi detalji iz bolnice: Dječak (14) iz Dubrovnika stabilno, ali i dalje životno ugrožen

Dječak (14) iz mjesta Ostojnik kod Dubrovnika kojeg je u subotu udarila struja nakon što se popeo na trafostanicu je stabilno, ali i dalje u životnoj opasnosti, priopćili su u utorak iz Klinike za dječje bolesti.

"Nakon inicijalne stabilizacije i dodatnih dijagnostičkih pretraga, jučer je učinjen prvi kirurški zahvat, koji je protekao bez komplikacija. Stanje dječaka je stabilno, ali je i dalje u životnoj opasnosti", naveli su iz bolnice i dodali da se mjere intenzivnog i kirurškog liječenja provode prema planu, javlja RTL Danas.

Razgovarali smo s pilotom

Podsjetimo, dječak je od strujnog udara zadobio opekline, a rano ujutro u ponedjeljak prebačen je na liječenje u Zagreb.

RTL Danas razgovarao je s pilotom Bernardom Bartolucijem koji ga je prevozio u glavni grad. "Uvijek je specifično kad je dijete, to će vam reći svaki član posade. Dečko od 14 godina, na početku života... Ali velim, kad je uigrana posada... Doktorica Ćatipović je odradila vrhunski posao u helikopteru tako da, što se nas tiče, nije to bila komplicirana zadaća, ali naravno da su emocije tu uvijek uključene", rekao je pilot.

"U svojoj karijeri nisam imao ovako teškog pacijenta u smislu da je trebalo toliko opreme. Od respiratora, imali smo opremu za oživljavanje unutra. To je sve trebalo unutra smjestiti. Tu je naš tehničar odradio veliki posao jer kad letite sve vam mora bit osigurano", dodao je Bartoluci.