Velika akcija na Poljudu: Hajduk, novinari i olimpijci pozivaju na darivanje krvi

Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Split sa grupom splitskih sportskih novinara „4N“ , a u suradnji sa HNK Hajdukom i splitskim klubom olimpijaca, organizira svoju tradicionalnu godišnju akciju darivanja krvi koja će se održati dana 30. travnja, 2026.g (četvrtak), u vremenu od 11 – 16 sati, u Press salonu (Plavi salon) na Poljudu, ulaz F, na adresi Mediteranskih igara 2.

- Pozivamo sve građane, koji su u mogućnosti darovati krv, da se priključe ovoj plemenitoj akciji i velikom srcu naših sportskih novinara, našega Hajduka i brojnih splitskih olimpijaca i sportaša.

Unaprijed zahvaljujemo za svaku Vašu zlatnu kap.

Krv mogu darovati sve zdrave osobe od 18 – 65 godina starosti - izvijestili su iz GDCK.