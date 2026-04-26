Doznajemo! Splitski liječnici vode tešku bitku za život 14-godišnjeg dječaka nakon strujnog udara, stanje i dalje iznimno teško

U dramatičnoj hitnoj akciji koja je uključivala helikopterski transport, teško ozlijeđeni 14-godišnji dječak, stradali od udara struje kod Dubrovnika, žurno je prebačen u KBC Split. Zbog ozbiljnosti ozljeda, liječnički timovi su odmah po prijemu započeli intenzivno liječenje, a odluka o transportu biti će donesena kako bi se osigurala najviša razina medicinske skrbi u specijaliziranom centru.

- Primili smo sinoć oko 22:30 maloljetnog dječaka od 14 godina, koji je helikopterskom službom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezen iz Dubrovnika zbog teških ozljeda zadobivenih uslijed udara strujom u trafostanici - rekao nam je na početku doc. dr. sc. Ivan Utrobičić, poznati splitski liječnik, specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije.

Dodao je da je odmah nakon kratke i minimalno potrebne dijagnostičke obrade, provedeno kirurško i intenzivno liječenje. Kako nam kazuje, dijete je potom smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja za djecu na pedijatriji, gdje se i sada nalazi.

- Prekinuli smo tzv. začarani krug koji se može razviti kod ovakvih teških ozljeda ako se ne pruži pravovremena i adekvatna medicinska skrb, što nažalost može dovesti do tragičnog ishoda.

Dijete je trenutno u jedinici intenzivnog liječenja i nalazi se u vrlo teškom, po život opasnom stanju- dodaje.

Hoće li dijete biti prebačeno u Zagrebačku bolnicu?

- KBC će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se djetetu pružila optimalna skrb. U planu je, ukoliko to kliničko stanje i mogućnosti transporta dopuste, premještanje u Zagreb u referentni centar za liječenje dječjih opeklina.

Kako sada stvari stoje, to bi moglo biti moguće, budući da je dijete u ovom trenutku stabilizirano. Međutim, riječ je o vrlo teškim ozljedama i ozbiljnoj traumi te se stanje prati iz sata u sat, odnosno iz minute u minutu. Odluke se donose multidisciplinarno.

Za sada se razmatra mogućnost transporta helikopterskom službom u Zagreb, no ništa se ne može sa sigurnošću potvrditi dok se ne donese konačna odluka u suradnji s kolegama iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu i referentnog centra - odgovara.