Hitna akcija iz Dubrovnika u Split: Objavljeni detalji spašavanja dječaka

Oglasili su se iz MORH-a o zahtjevnoj akciji

Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva proveli su sinoć medicinski prijevoz životno ugroženog maloljetnog pacijenta vojnim helikopterom Mi-171Sh iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split.

Zadaću je izvršila četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Posada je poletjela iz vojarne 'Knez Trpimir' u Divuljama u 20.40 sati, a na helidrom Opće bolnice Dubrovnik sletjela je u 21.27 sati, gdje je preuzela pacijenta, tri člana medicinskog tima i osobu u pratnji. Helikopter je na helidrom KBC-a Split sletio u 22.33 sati, kada je pacijent predan na daljnje medicinsko zbrinjavanje.

'Ovakve hitne intervencije kojima pomažemo spasiti život, posebno kada je riječ o djeci, podsjećaju nas na važnost naše uloge izvan redovnih vojnih zadaća. U trenucima kada je ljudski život ugrožen, ovakve akcije imaju posebnu težinu i odgovornost. Ponosni smo što naša vojna znanja i sposobnosti pomažu kada je najpotrebnije', poručio je kapetan helikoptera.

