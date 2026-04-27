Dječak nakon strujnog udara helikopterom prebačen iz Splita za Zagreb, evo novih informacija

Dječak koji je jučer zaprimljen u KBC Split nakon strujnog udara jutros je hitno prevezen u Zagreb, gdje će se nastaviti njegovo liječenje.

Kako je izvijestio liječnik Joško Markić, dječak je u osam sati upućen hitnim sanitetskim prijevozom prema Klinika za dječje bolesti Zagreb, koja je referentni centar Republike Hrvatske za liječenje opeklina u djece.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prije transporta u Splitu su obavljene sve potrebne medicinske pripreme, uključujući i previjanje, koje je proteklo bez poteškoća. Dječak je, prema riječima liječnika, prevezen u relativno stabilnom respiracijskom i hemodinamskom stanju.

Transport je organiziran hitnim helikopterskim prijevozom, a u Zagrebu će se nastaviti daljnja obrada i liječenje.

Na upit o stupnju opeklina liječnici nisu mogli iznositi detalje, pozivajući se na zaštitu privatnosti pacijenta.