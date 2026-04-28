Bogat kulturni mjesec u Trogiru: izložbe, predavanja i Noć tvrđava donose spektakl

Svibanj je mjesec u kojem se obilježavaju Dan povijesti, Noć tvrđava i Međunarodni dan muzeja, a Trogir i okolica donose bogat kulturni program ispunjen predavanjima, izložbama i otvorenjima.

Program započinje u srijedu, 6. svibnja 2026. u 19:00 u Galeriji Cate Dujšin Ribar (Gradska vrata 4), gdje će u sklopu KLIOFEST-a dr. sc. Fani Celio Cege održati predavanje „Trogir u opisima europskih putopisaca 19. stoljeća“.

U petak, 8. svibnja 2026. u 19:00 u Kaštelu Kamerlengo (Obala bana Berislavića) otvara se izložba „Kaštel Kamerlengo – mjesto koje traje“ autorice Aleksandre Mature, mag. archeol., u sklopu manifestacije Noć tvrđava. Ulaz u Kaštel Kamerlengo toga dana je besplatan.

U ponedjeljak, 18. svibnja 2026. u 19:30 u izložbenom prostoru Muzeja grada Trogira (Gradska ulica) obilježava se Međunarodni dan muzeja otvorenjem izložbe „LUT kod Radovana: Roots“, koja ostaje otvorena do 29. svibnja 2026. Ulaz u stalni postav muzeja toga dana je besplatan.

U četvrtak, 28. svibnja 2026. u 19:00 u Galeriji Cate Dujšin Ribar otvara se multimedijalna izložba „NOV.32.“ arhitektonskog ureda Prostorne taktike, koja će biti otvorena do 30. lipnja 2026.

Tijekom cijelog mjeseca u Edukativnoj zoni Muzeja grada Trogira (Gradska vrata 4) održavaju se radionice na upit, uz prethodnu najavu i rezervacije. Dostupne su i aktivnosti u stalnom postavu muzeja te program „Katarinina kuća – priča o palači i muzeju“, kao i izložba „Hrvatske ikone“ u Kantunu kulture.

Program je podložan izmjenama i dopunama, a najnovije informacije dostupne su na službenim stranicama Muzeja grada Trogira.