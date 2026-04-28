Milijunski projekt startao u Podstrani! Načelnik Dropuljić: "Ovim projektom riješili bi dugogodišnji problem"

Danas su svečano otvoreni radovi na izgradnji „Sekundarnog vodoopskrbnog cjevovoda naselja Žminjača i sjeveroistočnog dijela naselja Sita u Podstrani“. Radove na gradilištu u Elemovoj ulici svečano su otvorili Ivica Perić iz ViK-a i predstavnik tvrtke Dom Commerce d.o.o., koja će izvršavati ugovorene radove. Otvorenju radova nazočili su i načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić i zamjenik župana SDŽ Ante Šošić.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 869.999,99 eur bez PDV-a, odnosno 1.087.499,99 eur s PDV-om. Rok završetka izvršenja Ugovora iznosi ukupno dvije godine.

U cilju rješavanja priključenja svih kućanstava na području naselja Žminjača i Sita na javni vodoopskrbni sustav na područja Podstrane, VIK d.o.o. Split kao isporučitelj vodnih usluga u Općini Podstrana omogućio je izgradnju 2874,3 m cjevovoda kroz 3 faze. Faza 1 izgradnje obuhvaća Tavelićevu ulicu, Mosorsku ulicu i Ulicu Gošanj, Faza 2 obuhvaća Elemovu i Smajićevu ulicu te Faza 3 Krešimirovu i Tješimirovu ulicu. Kroz projekt je predviđeno i uređenje svih ulica koje su u obuhvatu, u vidu asfaltiranja završnog sloja ceste.

"Riječ je o izgradnji sekundarne vodoopskrbne mreže za nekih 200-tinjak i više priključaka. Radi se o malo manje od tri kilometra vodoopskrbne mreže. Vrijednost investicije iznosi milijun eura bez PDV-a. Ovdašnje stanovništvo već ima izgrađen vodoopskrbni sustav, ali dovoljno je izamortiziran, bazira se na vodoopskrbnom sustavu Žrnovnice i dolazi do čestih prekida. Naša zadaća i obveza je dovesti stabilan sustav napajanja, a to je napajanje sa našeg vodoopskrbnog sustava, izvorišta rijeke Jadro i nadamo se u budućnosti puno kvalitetnijoj vodoopskrbi, kontinuiranoj, sa zadovoljavajućim tlakom, protokom. Planirani su radovi u tri faze, a planirani rok izgradnje je oko dvije godine", kazao je direktor ViK-a Ivica Perić.

Načelnik Općine Podstrana kaže da će se na ovaj način riješiti velik problem.

"Danas smo službeno uveli izvođača radova u izgradnji sekundarnog vodoopskrbnog sustava za naselje Žminjača i sjevoeroistočni dio naselja Sita. Svjesni smo da postojeći vodoopskrbni sustav, osobito u ljetnim mjesecima, ima smanjen tlak, nije dostatan, pa pojedina kućanstva, u nekim dijelovima dana ostaju bez vode po nekoliko sati. Ovim projektom riješili bi taj dugogodišnji problem i ono što je najbitnije, osigurali bi stabilan vodoopskrbni sustav za ovaj dio naselja", kaže Dropuljić.

"Čast mi je i zadovoljstvo poduprijeti ovu lokalnu zajednicu koja se razvija i po našoj ocjeni je dobro vođena. Vidimo to po investicijama na sve strane. Danas smo ovdje na vodovodnom objektu - čestitam i zahvaljujem direktoru ViK-a Split koji je pripremio ovaj projekt. Osim toga, ovdje se gradi i općinska dvorana, gradi se nova škola, pripremaju se ceste za bolje i efikasnije komuniciranje sa sjedištem naše županije i time svjedočimo da ovaj prostor pulsira i razvija se, ali i da ima partnera. Za svaku našu lokalnu zajednicu u SDŽ smo tu, za sufinanciranje projekata. Tu smo kao javni partner, kao netko tko je svjestan potreba ovog prostora i podržavamo načelnika Dropuljića i ViK", kazao je ovom prilikom dožupan Šošić.