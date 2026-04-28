Legendarni Femi Kuti vraća se u Hrvatsku, ovaj put u Sinj!

Femi Kuti (Olufemi Anikulapo Kuti) legendarni nigerijski glazbenik i aktivist, živuća legenda afrobeata, još jednom stiže u Hrvatsku, i to ni manje ni više nego u Sinj! Femi Kuti gostovat će sa svojim pratećim sastavom The Positive Force na osmom izdanju Kamičak etno festivala, koji se ove godine vraća na staru lokaciju, ali u novom, uranjenom terminu, 19. lipnja. Organizatori, Gradska galerija Sikirica i Sinjski kulturni urbani pokret, program festivala ove su godine najavili ususret Svjetskom danu glazbe, koji se diljem svijeta slavi 21. lipnja. – Festival je od samog početka išao u kolovozu, što nam se pokazalo prilično nepraktično i organizacijski zahtjevno jer se u tom mjesecu u našem gradu događa toliko toga, od alkarskih svečanosti, proslave blagdana Velike Gospe, različitih prigodnih programa, tako da smo ove godine odlučili ići s terminom u lipnju. Zgodno se poklopilo da festival pada na produženi vikend kada se obilježava i Svjetski dan glazbe pa vjerujemo da će događaj privući jako puno posjetitelja 'sa strane'. Događaj smo najavili prije dva dana, a već imamo puno upita i najava dolazaka iz cijele regije i šire, tako da vjerujemo da nas očekuje spektakularna večer, istaknuli su iz organizacijskog tima festivala.

Femi Kuti jedan je od ključnih glasova afrobeat scene, glazbenik koji nasljeđe svog oca Fele Kutija ne čuva kao muzejsku uspomenu, nego ga i dalje živi i svira, zajedno s pratećim sastavom The Positive Force koji, kako kaže kritika, u potpunosti opravdava svoje ime – jer to je bend koji na pozornici zvuči kao da može popraviti raspoloženje cijelog svijeta. Femi Kuti & The Positive Force na najljepšu pozornicu sinjske tvrđave Kamičak donose neponovljivo zaraznu i moćnu koncertnu energiju. Kombinacija afro ritma, funka, jazza, uz izvanrednu puhačku sekciju, ples i hipnotičan groove, kao i inspirativni tekstovi koji pozivaju na mir, ljubav, ravnopravnost i pravdu u svijetu, nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Ulaznice su jučer puštene u prodaju kroz sustav Adriaticketa, a broj mjesta je ograničen zbog prostornih kapaciteta tvrđave, zato požurite i ne propustite priliku sudjelovati u večeri za pamćenje.

Realizaciju događaja podržali su Ministarstvo kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Sinj i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.