Djeca pod stresom zbog lažnih dojava o bombama u školama. Stručnjaci upozoravaju: "Učestale uzbune, prekidi nastave, izloženost lošim vijestima mogu imati..."

Nedavni slučajevi lažnih dojava o bombama u školama i drugim institucijama izazvali su zabrinutost među roditeljima, nastavnicima i javnosti. Iako su dojave potvrđene kao neistinite, stručnjaci upozoravaju kako njihov utjecaj na osjećaj sigurnosti i mentalno zdravlje ne treba podcijeniti.

Iz Psihološkog centra Carpe Diem poručuju kako su djeca i mladi posebno osjetljivi na osjećaj ugroženosti, a stres se ne javlja samo u velikim kriznim situacijama, već i kroz niz manjih, ponavljajućih stresora. Učestale uzbune, prekidi nastave i izloženost uznemirujućim vijestima mogu imati kumulativni učinak te dugoročno povećati osjećaj nesigurnosti i tjeskobe.

Stručnjaci ističu kako je u takvim situacijama ključno osigurati djeci stabilnost, otvorenu komunikaciju i osjećaj sigurnosti. Roditelji i nastavno osoblje trebaju poticati razgovor, slušati bez osuđivanja te pružati jasne i dobno prilagođene informacije na smiren način.

Dodatni izazov predstavlja i sve veća izloženost djece i mladih negativnim sadržajima na društvenim mrežama i u medijima. Brzo širenje neprovjerenih informacija može pojačati osjećaj prijetnje i otežati razlikovanje stvarne i percipirane opasnosti.

Voditelj Psihološkog centra Carpe Diem Domagoj Dalbello upozorava kako su ljudi prirodno skloniji pamćenju negativnih vijesti, što kod djece i mladih, koji još razvijaju kritičko razmišljanje, može dodatno povećati osjećaj nesigurnosti i anksioznosti. Dugotrajna izloženost takvim sadržajima može stvoriti dojam da je svijet opasnije mjesto nego što zaista jest.

Stručnjaci naglašavaju kako djeca u ovakvim situacijama često ne reagiraju samo na konkretan događaj, već na ukupni osjećaj nesigurnosti koji se postupno razvija, što može dovesti do problema sa spavanjem, koncentracijom i pojačanom tjeskobom. Zato je važno razgovarati s djecom, objasniti im kako prepoznati lažne vijesti te ih naučiti provjeravati izvore informacija.

Iz Psihološkog centra Carpe Diem također pozivaju institucije i medije na odgovorno izvještavanje, bez dodatnog širenja straha u javnosti.