SDP Split uputio čestitku povodom 1. svibnja

Gradska organizacija SDP-a Split uputila je čestitku svim građankama i građanima Splita, Dalmacije i Hrvatske povodom 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada. U priopćenju se ističe važnost očuvanja radničkih prava te podsjeća na aktualnost borbe za dostojanstven rad, jednakost i socijalnu pravednost u suvremenom društvu.

- Svim građankama i građanima Splita, Dalmacije i Hrvatske, SDP Split čestita 1. maj, Međunarodni praznik rada!

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Danas ne slavimo samo povijesnu borbu radnika za dostojanstvo i prava, već podsjećamo koliko je ta borba aktualna. U vremenima kada svjedočimo rastu nejednakosti između privilegiranih i onih koji svojim radom stvaraju nove vrijednosti, prava radnika i umirovljenika koji su kroz svoj dugi radni staž doprinijeli razvoju društva ne smiju biti zaboravljena.

Solidarnost, jednakost i pravednost nisu samo vrijednosti prošlosti, one su putokaz za budućnost.

Sretan vam Praznik rada! - stoji u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik dr. Sandro Glumac te gradska organizacija SDP-a Split.