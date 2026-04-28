Neočekivan potez: Senijad Ibričić u 41. godini pronašao novi klub

Nekadašnji bosanskohercegovački reprezentativac Senijad Ibričić u 41. godini pronašao je novi sportski angažman, no karijeru nastavlja u futsalu. Predstavljen je kao veliko pojačanje slovenskog kluba KMN Maribor. Maribor je dolazak Ibričića najavio kao dolazak velikog nogometnog imena koje će obogatiti njihovu momčad.

"Veliko nogometno ime stiže u KMN Maribor - Senijad Ibričić! Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, a sada i član reprezentacije u malom nogometu koja će se natjecati na EMF EURO 2026. u Slovačkoj, pridružuje se našoj momčadi!

Iza njega je iznimna karijera u klubovima kao što su HNK Hajduk Split, FC Lokomotiv Moskva, FC Koper, NK Domžale i mnogi drugi. Sada će svoju kvalitetu, iskustvo i pobjednički mentalitet donijeti i u ljubičasti dres! Dobrodošao u KMN Maribor, Senijad", poručili su iz kluba.

Aktivan i kao sportski direktor

Ibričić je, inače, igračku karijeru u nogometu završio 2022. godine u dresu Domžala. Uz novi angažman u futsalu, trenutačno obnaša i funkciju sportskog direktora NK Triglav. Istu je ulogu ranije imao u FK Sarajevo, kao i u Domžalama, piše Index.