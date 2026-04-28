Novi val dojava o bombama: Evakuirane škole, policija na terenu

U utorak nove dojave o bombama. Zagrebačka policija potvrdila je za DNEVNIK.hr kako je tijekom ranog jutra stiglo više dojava o bombama u više obrazovnih ustanova u Zagrebu.

Kako su im rekli, slijedi evakuacija učenika i pregled s policijskim psima.

Dojave su stigle mailom.

Prijavljene su dojave o bombama u zagrebačkoj Osnovnoj školi Savski gaj, Osnovnoj školi kralja Tomislava i u Ugostiteljsko-turističkom učilištu Zagreb u Utrini.

Tako neki školarci ponovo neće imati nastavu dok traje provjera.

Dojave u ponedjeljak

Zagrebačka policija zaprimila je u ponedjeljak dojavu da je eksplozivna naprava postavljena u KBC-u Zagreb, a dojave o bombama u ponedjeljak su stigle i na adrese zagrebačkih gimnazija i u nekoliko novinskih redakcija te Gradske uprave, iz koje su najoštrije osudili pokušaj da se unese nemir.

Slične dojave zaprimljene su i u drugim dijelovima Hrvatske. U Splitu, Rijeci i na području Dubrovačko-neretvanske županije policija je provodila provjere u školama, koje su nakon dojava evakuirane.

Prošlog tjedna u Hrvatskoj je zabilježen niz lažnih dojava o bombama, kojih je bilo više od 500, a obuhvatile su škole, vrtiće, trgovačke centre i druge institucije.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je, komentirajući najnovije dojave o postavljenim bombama u nekoliko županija, da policija sve dojave shvaća vrlo ozbiljno te da je intenzivirana međunarodna suradnja provođenjem europskih istražnih naloga i dokaznih radnji.