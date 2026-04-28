Nakon godina čekanja! Split uvodi mjeru koja olakšava život onkološkim pacijentima, evo detalja

Hrvatska stranka prava priopćila je kako je, u suradnji s koalicijskim partnerom strankom Dom i nacionalno okupljanje, u proračun Grada Splita za 2026. godinu uvrštena mjera besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika na terapije u KBC Split. Riječ je o dugogodišnjoj temi koja je sada prvi put sustavno uređena kroz program “Put podrške”, nakon provedenog javnog savjetovanja i donošenja Pravilnika koji je stupio na snagu 16. travnja 2026. godine.

- Na prijedlog Hrvatske stranke prava zajedno u suradnji s koalicijskim partnerom strankom Dom i nacionalno okupljanje u proračun Grada Splita za 2026.g uvrštena je mjera besplatnog prijevoza onkoloških bolesnika na terapiju u KBC Split. Radi se o temi koja je aktualna dugi niz godina, ali kojoj se tek sada pristupilo na jedan ozbiljniji način.

Nakon javnog savjetovanja kojom prilikom su svi zainteresirani mogli dati svoje primjedbe i prijedloge na predloženi Pravilnik o prijevozu onkoloških bolesnika Grad Splita – Put podrške isti je konačno definiran te je stupio na snagu dana 16.04.2026.g. čime je završen i taj dio.

Na službenim stranicama Grada Splita pod rubrikom obrasci objavljen je Zahtjev za ostvarivanje prava na prijevoz onkoloških bolesnika te ovim putem pozivamo sve onkološke bolesnike odnosno najbliže članove njihovih obitelji da popune zahtjev te ga predaju u prostorijama gradskog kotara ili mjesnog odbora kojem pripadaju, ovisno o adresi prebivališta.

Svi oni koji sukladno Pravilniku ostvaruju pravo na besplatni prijevoz trebaju predati zahtjev jer je on preduvjet za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz.

Najiskrenije vjerujemo da će ova mjera zaživjeti u punom smislu i da će se na taj način barem malo pomoći onima koji su najpotrebitiji - stoji u priopćenju za medije.