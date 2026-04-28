Je li se Jelena Rozga zaručila? Dotaknula se prstena kojeg su mnogi uočili na njezinoj ruci

Pjevačica Jelena Rozga blista od sreće u vezi s Ivanom Huljićem, a sada je progovorila i o zarukama. Naime, dotaknula se prstena kojeg su mnogi uočili na njezinoj ruci.

'Nemam ništa za prijaviti, ne lažem, ovo je sponzorski prsten', rekla je pjevačica za In Magazin.

Da su pjevačica i skladatelj u vezi, zna se nešto više od godinu dana. Splićanka je u više navrata istaknula da je sretna i zaljubljena.

'Zaljubljena sam i sretna, to je istina, al da se udajem, ne udajem. Polako, polako, ima vremena. Pogotovo ne planiram dva vjenčanja kako pišu', kazala je Jelena prošle godine za Story.