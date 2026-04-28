Veliki jubilej Osnovne škole Žrnovnica obilježen emocijama i ponosom

U četvrtak, 23. travnja 2026. u koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split, održana je svečana proslava Dana škole Osnovne škole Žrnovnica, obilježena velikim i značajnim obljetnicama – 130 godina organiziranog školstva te 40 godina od izgradnje nove školske zgrade. Uz večernju svečanost, obilježavanje Dana škole započelo je već tijekom jutra, kada je u prostorima škole održan poseban projektni dan posvećen ekološkim pitanje naše zajednice i cijelog planeta. Učenici i učitelji sudjelovali su u raznovrsnim radionicama, istraživačkim aktivnostima i kreativnim projektima kroz koje su na suvremen i zanimljiv način istraživali razna ekološka pitanja i promišljali o budućnosti planete. Poseban naglasak stavljen je na međupredmetnu suradnju, poticanje istraživačkog duha te razvoj kreativnosti i timskog rada među učenicima.

Svečanost u Hrvatskom domu je započela u dostojanstvenom tonu hrvatskom himnom „Lijepa naša“ u izvedbi Hrvatskog glazbenog društva „Stjepan Radić“ iz Žrnovnice, nakon čega je školski zbor izveo Himnu škole, čime je naglašena važnost zajedništva i identiteta koji se kroz generacije brižno njeguje. U uvodnom obraćanju istaknuto je kako ova obljetnica nadilazi same brojke, predstavljajući svjedočanstvo vremena, ljudi i trajnih vrijednosti koje su oblikovale brojne naraštaje učenika.

Poseban trenutak programa bio je govor ravnateljice škole, prof. Matije Šitum, koja je svojim riječima podsjetila na dugogodišnji razvoj škole, naglasivši važnost predanosti učitelja i znatiželje učenika kao temelja svakog uspješnog obrazovanja. Uslijedili su govori predstavnika lokalne i regionalne vlasti, pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu Tomislava Đonlića i zamjenika gradonačelnika Ive Bilića, koji su izrazili podršku obrazovanju i istaknuli važnost ulaganja u buduće generacije.

Kulturno-umjetnički dio programa dodatno je obogatio nastup Klape Sveti Florijan, čiji su članovi, nekadašnji učenici škole, izveli pjesmu „I dok Žrnovnica spava“, izazvavši snažne emocije među prisutnima.

Posebnu pažnju publike privukli su nastupi učenika, koji su kroz igrokaze „Reljefna ploča“ i „Žrnovačke anguje, Zekulja i Jesenka“ te glazbenu izvedbu „Veseli vokali“, pokazali kreativnost, talent i povezanost s lokalnom tradicijom. Program je nastavljen anegdotama iz školskih dana koje su publici približile duh prošlih vremena, dok je predstavljanje monografije škole pružilo uvid u bogatu povijest i razvoj ustanove.

O značaju monografije govorile su prof. dr. sc. Nada Babić i prof. dr. sc. Mirjana Nazor, istaknuvši njezinu vrijednost kao trajnog zapisa o životu škole. Glazbeni ugođaj dodatno je upotpunila izvedba skladbe „Samba de Uma Nota Só“ u interpretaciji voditeljice današnjeg programa svečanosti, Marine Fernandez uz pratnju gitare kojom je vješto upravljao Marko Pažanin.

Svečanost je privedena kraju uz izvedbu „Na omiškoj stini“ u izvedbi Klape sveti Florijan te završnu pjesmu školskog zbora „Zapjevajmo složno svi“, čime je zaokružen program ispunjen emocijama, ponosom i zajedništvom.

Ova obljetnica još je jednom potvrdila važnu ulogu škole kao središta odgoja, obrazovanja i kulturnog života zajednice. U ozračju ponosa i zahvalnosti, okupljeni su imali priliku prisjetiti se prošlosti, proslaviti sadašnjost i s optimizmom pogledati prema budućnosti.