Sudar mopeda i kombija u Splitu: Jedna osoba završila u bolnici

U Solinskoj ulici u Splitu došlo je do prometne nesreće.

Prema informacijama čitatelja, jedna je osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz splitske policije doznajemo da su u 7;55 sati zaprimili dojavu da se na području Dujmovače dogodila prometna nesreća sudar mopeda i kombija.

- Vozač mopeda je odveden na pružanje liječničke pomoći - doznajemo iz policije.

Mjesto događaja je osigurano i policijski službenici će obaviti očevid

Zbog očevida i zastoja u prometu, vozila se kroz to područje kreću otežano, uz povremena usporavanja i kraća čekanja.