DALMATINSKO NEODRICANJE Starinska pita od oraha: "Nezaobilazna na svečanim trpezama"

Kad spominjemo tradicionalne slastice, orasi su često ona osnovna namirnica. Upravo su oni onaj okus bakinih i maminih kolača. U kombinaciji sa vanilijom i limunovom koricom, meni su dobitna kombinacija. Kad već o njima pišem, prvo što mi padne napamet je starinska pita od oraha. Uvijek je bila nezaobilazna na svečanim trpezama mog djetinjstva. I zato sam je upravo danas napravila, slikala i donosim vam recept:

SASTOJCI ZA TIJESTO:

150 g maslaca

350 g oštrog brašna

Prstohvat soli

70 g šećera

1 vanillin šećer

2 žumanjka

2 žlice kiselog vrhnja

7g praška za pecivo

Korica limuna

NADJEV:

350 g mljevenih oraha

150 g šećera

Vanillin šećer

100 ml mlijeka

2 žlice ruma

2 bjelanjka

POSTUPAK:

Umiješajte omekšali maslac sa šećerom, vanilin šećerom, žumanjcima i vrhnjem. Dodati naribanu koricu limuna, te brašno sa praškom za pecivom i prstohvatom soli. Zamijesiti mikserom ili ručno, kako vam je zgodnije. Tijesto zamotati u prozirnu foliju i ostaviti u hladnjaku pola sata. U međuvremenu mljevenim orasima dodati šećer i vanilin šećer. Prelijte sve toplim mlijekom i dodajte rum. Kad se malo prohladi smjesa, umiješajte lagano snijeg od bjelanjaka.

Koristila sam pleh dimenzija 35 x 25 cm I obložila sam ga papirom za pečenje. Tijesto podijelite na dva jednaka dijela. Prvi list razvaljajte valjkom, ja koristim prozirnu foliju za valjanje kako ne bi dodavala brašno. Stavite prvi list u pleh, dodajte smjesu od oraha pa pokrijte drugim listom kojeg izbockate po površini. Da se ne napuhuje prilikom pečenja. Pecite otprilike pola sata, na temperaturi od 180 C. (gornji i donji grijači)

Kad se ohladi, pospite šećerom u prahu.

