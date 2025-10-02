Close Menu

DALMATINSKO NEODRICANJE Dosadili su vam klasične cimet role ili slatka peciva? Ovaj recept s kiselim jabukama će vas oduševiti

[RECEPT] "Kako ja ne volim ništa što je preslatko, danas vam donosim recept za spominjano pecivo u koje sam dodala meni najdražu, granny smith jabuku. To su one zelene, najkiselije"

Dosadile su vam klasične cimet role ili vam je dosta takvog slatkog peciva, koji se morate priznati, ipak fantastično slaže s prvim gutljajem jutarnje kave? Imam rješenje za vas. Dodajte kisele jabuke! Inače, cimet role potječu iz Švedske, zovu ih “kanellbulle” i osim cimeta, u sebi imaju i kardamom. U Americi se prave već nekoliko stoljeća, tamo su ih donijeli imigranti i osim što se drugačije motaju od onih švedskih, najčešće se poslužuju s preljevom od krem sira. Obilježava se i Svjetski dan cimet rolica i za takvu neobičnu proslavu odabran je 4. listopada.

Kako ja ne volim ništa što je preslatko, danas vam donosim recept za spominjano pecivo u koje sam dodala meni najdražu, granny smith jabuku. To su one zelene, najkiselije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

SASTOJCI ZA TIJESTO:

  • 500 g glatkog brašna
  • 7 g suhog kvasca
  • 250 ml mlakog mlijeka
  • 100 g šećera
  • 80 g otopljenog maslaca
  • 1 jaje
  • Prstohvat soli

PREMAZ:

  • 50 g otopljenog maslaca
  • 3 žlice kristal šećera
  • 1 žličica cimeta
  • 1 granny smith jabuka

PRIPREMA:

U velikoj posudi pomiješajte brašno i sol. Dodajte suhi kvasac.

U sredini brašna napravite udubljenje i ulijte mlijeko, otopljeni maslac, šećer i jaje. Zamijesite glatko i elastično tijesto, koje se ne lijepi za ruke. Po potrebi, dodajte još malo brašna. Tijesto ostavite pokriveno na toplom mjestu oko 1 sat ili dok se ne udvostruči u volumenu.

Jabuke narežite na vrlo tanke ploškice, cimet i šećer pomiješajte. Razvaljajte tijesto u pravokutnik, premažite ga otopljenim maslacem, pospite mješavinom šećera i cimeta i poslažite ploškice jabuka. Ostavite otprilike tri prsta pravokutnika bez jabuka. Zamotajte sve u rolu, kao da motate štrudel. Oštrim nožem izrežite role, debljine cca 3 cm. Poslažite ih na lim kojeg ste obložili papirom za pečenje. Obično ostane otopljenog maslaca s kojim ste premazali tijesto pa ja još premažem tim ostatkom vrhove rola. Ostavite ih da još malo miruju, otprilike pola sata. U zagrijanu pećnicu na 180 C pecite ih dok ne porumene, otprilike 25-30 minuta.

Napomena: na slikama koje sam priložila sam napravila role od polovice sastojaka u receptu!

DALMATINSKO NEODRICANJE Ova torta od limuna savršena je za vruće ljetne dane: "Kćerka mi je rekla da zapišem kako sam je napravila"

DALMATINSKO NEODRICANJE Juneći smotuljci u umaku (braciole con sugo) na talijansko-dalmatinski način

DALMATINSKO NEODRICANJE Napravite savršene domaće sladolede bez upotrebe aparata, trebaju vam tri osnovna sastojka

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0