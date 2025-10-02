DALMATINSKO NEODRICANJE Dosadili su vam klasične cimet role ili slatka peciva? Ovaj recept s kiselim jabukama će vas oduševiti

Dosadile su vam klasične cimet role ili vam je dosta takvog slatkog peciva, koji se morate priznati, ipak fantastično slaže s prvim gutljajem jutarnje kave? Imam rješenje za vas. Dodajte kisele jabuke! Inače, cimet role potječu iz Švedske, zovu ih “kanellbulle” i osim cimeta, u sebi imaju i kardamom. U Americi se prave već nekoliko stoljeća, tamo su ih donijeli imigranti i osim što se drugačije motaju od onih švedskih, najčešće se poslužuju s preljevom od krem sira. Obilježava se i Svjetski dan cimet rolica i za takvu neobičnu proslavu odabran je 4. listopada.

Kako ja ne volim ništa što je preslatko, danas vam donosim recept za spominjano pecivo u koje sam dodala meni najdražu, granny smith jabuku. To su one zelene, najkiselije.

SASTOJCI ZA TIJESTO:

500 g glatkog brašna

7 g suhog kvasca

250 ml mlakog mlijeka

100 g šećera

80 g otopljenog maslaca

1 jaje

Prstohvat soli

PREMAZ:

50 g otopljenog maslaca

3 žlice kristal šećera

1 žličica cimeta

1 granny smith jabuka

PRIPREMA:

U velikoj posudi pomiješajte brašno i sol. Dodajte suhi kvasac.

U sredini brašna napravite udubljenje i ulijte mlijeko, otopljeni maslac, šećer i jaje. Zamijesite glatko i elastično tijesto, koje se ne lijepi za ruke. Po potrebi, dodajte još malo brašna. Tijesto ostavite pokriveno na toplom mjestu oko 1 sat ili dok se ne udvostruči u volumenu.

Jabuke narežite na vrlo tanke ploškice, cimet i šećer pomiješajte. Razvaljajte tijesto u pravokutnik, premažite ga otopljenim maslacem, pospite mješavinom šećera i cimeta i poslažite ploškice jabuka. Ostavite otprilike tri prsta pravokutnika bez jabuka. Zamotajte sve u rolu, kao da motate štrudel. Oštrim nožem izrežite role, debljine cca 3 cm. Poslažite ih na lim kojeg ste obložili papirom za pečenje. Obično ostane otopljenog maslaca s kojim ste premazali tijesto pa ja još premažem tim ostatkom vrhove rola. Ostavite ih da još malo miruju, otprilike pola sata. U zagrijanu pećnicu na 180 C pecite ih dok ne porumene, otprilike 25-30 minuta.

Napomena: na slikama koje sam priložila sam napravila role od polovice sastojaka u receptu!