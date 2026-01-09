DALMATINSKO NEODRICANJE Mnogima je vrijeme za dijetu, a ova slastica je idealna za "varanje": Torta od griza, ricotte i agruma će vas oduševiti

Prije nego podijelim današnji recept, moram vam priznati kako sam u ovom blagdanskom periodu dobila tri kilograma. Znači, vrijeme je za dijetu, a koliko vidim po svojim ukućanima, svi ćemo u narednom periodu paziti što jedemo. No, ne treba se baš svega odricati. Odnosno, moj plan je uvijek isti. Izbaciti kruh i slatko.

Jednom tjedno, a to je uglavnom nedjelja priuštiti i sebi i svojima neku slasticu. Možda je baš ova koju ću danas opisati, idealna. Naime, griz je umjereno kalorična namirnica, a dobar je izvor vitamina B, željeza i magnezija. Pored griza, ricotta je isto umjereno kalorična pa ako već jednom tjedno kršimo dijetu, neka to bude s ovom tortom. Evo potrebnih sastojaka.

TORTA OD GRIZA, RICOTTE I AGRUMA

SASTOJCI:

Neprskani limun i naranča

250 g ricotta sira

150 g griza

30 g maslaca

150 g šećera

3 jaja

375 ml mlijeka

Žličica vanilije

PRIPREMA:

Jaja i šećer izmiješati pjenjačom, dodati ricottu. Naribati koricu polovice limuna i polovice naranče i ubaciti u smjesu. U drugoj posudi ugrijati mlijeko, dodati preostalu koru od limuna i naranče koje ste izrezali na trakice i žličicu vanilije. Dodati griz i skuhati ga zajedno s korama i vanilijom. Istresti skuhani griz na tanjur da se ohladi. Izvaditi kore agruma i baciti, a u prohlađeni griz dodati 30 g maslaca i izmiješati pjenjačom ili ručnim mikserom.

Griz sjediniti sa smjesom jaja i ricotte. U namašćeni kalup za tortu promjera 18 ili 20 cm izliti smjesu i peći na 180 C 60 minuta. Kad se ohladi, tortu po želji pošećeriti po vrhu. Ako ste kao i ja na dijeti, preskočite ovu rečenicu sa šećerom, a možete i onu količinu od 150 g šećera prepoloviti. Bit će jednako dobra! I da ne zaboravim, na dobro vam došlo Novo lito!