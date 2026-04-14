Tko je Splićanka koja će na Erasmus Generation Meeting predstavljati Island u ulozi predsjednice? "U Varošu sam naučila prve lekcije o zajedništvu i pripadnosti"

Od 16. do 19. travnja 2026. Split će postati jedno od glavnih okupljališta mladih iz cijele Europe. U grad stiže Erasmus Generation Meeting (EGM), najveća studentski organizirana konferencija u Europi, koja će pod sloganom "Port of Mobility, Gateway to Skills" okupiti više od 1.300 sudionika iz preko 45 zemalja, pretvarajući Split na nekoliko dana u središte međunarodne studentske suradnje.

Konferenciju organiziraju volonteri mreže Erasmus studentske mreže (ESN) Split, uz podršku više od 150 volontera iz preko 12 zemalja koji će tijekom cijelog događaja sudjelovati u provedbi programa i brinuti o sudionicima. Događaj okuplja studente, Erasmus+ alumnije, predstavnike obrazovnih institucija, organizacija civilnog društva te inicijativa usmjerenih na rad s mladima, a program uključuje predavanja, radionice i međunarodne projekte kroz koje će sudionici razmjenjivati iskustva i graditi nove mreže suradnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tip povodom razgovarali smo sa Splićankom, koja će na ovom susretu predstavljati Island, i to u ulozi predsjednice.

Dr. sc. Anamarija Veić magistrirala je psihologiju na Lancaster sveučilištu, a doktorirala je na temu autizma na Sveučilištu u Readingu. Tijekom posljednje godine doktorata radila je na multidisciplinarnom projektu koji je proučavao iskustva i identitete autističnih djevojčica na Sveučilištu u Surreyju. Također je radila kao asistentica na Sveučilištu Middlesex (London), gdje je ispitivala mentalno zdravlje osoba koje rade za Royal Air Force (RAF) u Engleskoj. Do listopada 2024. radila je na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je provodila kliničko istraživanje o intervencijama za poboljšanje pridržavanja lijekova kod osoba kojima je propisano liječenje hipertenzije. Trenutačno radi kao postdoktorandica na Sveučilištu Island, fokusirajući se na višejezičnost kod djece i odraslih.

Od Splita do Zagreba pa do Engleske i Islanda

- Rođena sam i odrasla u splitskom Varošu, jednom od onih kvartova koji imaju dušu i gdje se život odvija na ulici, među ljudima. Upravo tamo naučila sam prve lekcije o zajedništvu, pripadnosti i otvorenosti prema drugima. Iako tada nisam mogla znati gdje će me život odvesti, danas vidim koliko su me te vrijednosti oblikovale i usmjerile – kako privatno, tako i profesionalno.

Moj put od Splita do Islanda nije bio unaprijed isplaniran, ali je bio vođen znatiželjom i željom za učenjem. Nakon završetka studija u Zagrebu, odlučila sam nastaviti obrazovanje u inozemstvu, što se pokazalo kao jedna od najvažnijih odluka u mom životu, priča nam Anamarija.

- Danas radim kao postdoktorandica na Islandu, zemlji koja je u mnogočemu drugačija od Dalmacije, ali koja mi je pružila prostor za daljnji rast i razvoj. Upravo zbog toga osjećam da moj put, iako geografski udaljen od Splita, na neki način i dalje nosi duh mjesta iz kojeg dolazim, zaključuje.

Dolazak više od tisuću sudionika dodatno će ojačati međunarodnu vidljivost Splita kao studentskog grada i sveučilišnog središta. Organizatori ističu kako je cilj konferencije povezati mlade, institucije i organizacije koje rade na razvoju obrazovanja i mobilnosti te potaknuti aktivno sudjelovanje mladih u oblikovanju europske budućnosti.

- Posebno mi je važno što na ovom susretu predstavljam Island, i to u ulozi predsjednice. Erasmus Student Network (ESN) Iceland dobio je svoj službeni status tek prije godinu dana, što ovaj događaj čini još značajnijim za našu organizaciju. Sudjelovanje na ovako velikom međunarodnom okupljanju za nas nije samo formalnost, no ujedno i prilika da se predstavimo, povežemo i aktivno uključimo u širu europsku zajednicu studenata i mladih, pojašnjava te dodaje kako je prva nacionalna konferencija ESN Iceland započela je otvorenim događajem 31. listopada 2025. u suradnji s uredom Erasmus+ za Island. Događaj je bio velik uspjeh i obilježile su ga otvorene i žive rasprave o ulozi organizacije i idejama o tome kako ona može ojačati međunarodnu zajednicu sveučilišnih studenata na Islandu.

Predstavnici ureda Erasmus+ izvijestili su da Europska komisija stavlja veliki naglasak na Erasmus+ projekte koji promiču aktivno društveno i demokratsko sudjelovanje sveučilišnih studenata i njihovu integraciju. Sveučilišta se potiču da koriste suradnju s ESN-om kako bi postigla te ciljeve i stvorila daljnje poticaje za sve studente da aktivno sudjeluju u ESN događajima i povežu se s međunarodnom studentskom zajednicom.

- Posebno mi je lijepo vraćati se u rodni grad, ne samo kao sudionica ovakvih događaja, nego i s osjećajem da mogu nešto dati zajednici iz koje sam potekla. Grad u kojem sam odrasla na nekoliko dana postaje mjesto susreta više od 1300 mladih ljudi iz preko 45 zemalja, čime se potvrđuje njegova otvorenost i važnost na europskoj studentskoj karti, zaključila je Veić.