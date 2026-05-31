VIDEO Hrvatski influencer pokazao devastiran stan: "Podstanarka me zaključala van i nestala"

Hrvatski influencer Marco Cuccurin na društvenim je mrežama podijelio neugodno iskustvo s podstanarkom za koju tvrdi da mu je devastirala stan u Puli.

Cuccurin je na Instagramu objavio snimku u kojoj je pokazao stanje nekretnine, a uz video je otkrio da ga je cijela situacija, prema njegovim riječima, neugodno iznenadila i financijski oštetila. U objavi tvrdi da je podstanarka stan ostavila u izrazito lošem stanju, a cijeli slučaj izazvao je brojne reakcije njegovih pratitelja.

Prema njegovim tvrdnjama, problem je trajao dulje vrijeme, a stan je nakon odlaska podstanarke zatekao devastiran. Na snimci se mogu vidjeti dijelovi zapuštenog prostora, dok je Cuccurin pratiteljima poručio da je odlučio javno progovoriti o svemu kako bi upozorio druge najmodavce na moguće probleme s kojima se mogu susresti.

"Podstanarka mi je uništila stan", poručio je Cuccurin u objavi, navodeći da je riječ o situaciji koja ga je, kako tvrdi, potpuno zatekla. Njegova priča otvorila je raspravu na društvenim mrežama o odnosima najmodavaca i podstanara, ali i o važnosti sklapanja ugovora, provjere identiteta i zaštite imovine prilikom iznajmljivanja stanova.

Za sada nije poznato je li slučaj prijavljen nadležnim institucijama niti postoji javno dostupno očitovanje druge strane. Sve tvrdnje temelje se na Cuccurinovoj objavi na Instagramu.

Tko je Marco Cuccurin?

Marco Cuccurin poznati je hrvatski influencer, kreator sadržaja i pjevač iz Pule. Široj javnosti poznat je po aktivnostima na društvenim mrežama, lifestyle sadržaju, glazbenim nastupima te sudjelovanju u televizijskim emisijama.

Publika ga pamti i kao pobjednika popularnih showova "Zvijezde pjevaju" i "Ples sa zvijezdama", a na društvenim mrežama prati ga velik broj ljudi. Poznat je po otvorenom i prepoznatljivom stilu komunikacije, kao i po sadržaju u kojem često spaja osobne teme, zabavu, modu, šminku, kuhanje i glazbu.